Danica Popović: Trampov trgovinski rat će se odraziti na Amerikance, Srbija ga neće osetiti

Trgovinski rat koji je započeo američki predsednik Donald Tramp, uvođenjem carina, prvo će se odraziti na američko stanovništvo, a Srbija ih neće preterano osetiti jer nema veliku razmenu sa SAD, rekla je profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu u penziji Danica Popović za N1.

Popović je navela da će druge zemlje, verovatno, da urade to isto kao odgovor na ovaj američki potez.

„Sve druge zemlje će kupovati manje američke robe, a onda Amerika neće zaraditi dovoljno i onda ne samo da su im (Amerikancima) porasle cene u prvom krugu, nego će u drugom krugu doći do otpuštanja“, rekla je Popović.

Ona je podsetila da su SAD i 1930-ih napravile istu stvar, da su uvele carine od 66 odsto svima, a sledeći korak je bio da su sve ostale zemlje napravile odmazdu.

„Treći korak je bio najtragičniji, kada su i jedni i drugi napravili toliki porast cena, a onda je nastalo otpuštanje ljudi, zatvaranje firmi… To se i sad može očekivati“, ocenila je Popović.

Ilustrujući to stanje Popović je rekla da je to slično situaciji kad jedan čovek, koji se oseća kao prevareni muž, sada hoće da prevari sve druge sedam puta da pokaže koliko je veći i jači i onda druga strana uradi to isto ili veoma slično.

U ekonomiji se to, prema njenim rečima, zove dilema zatvorenika.

Navela je da će i drugi svetski igrači, Kina, Rusija i EU, verovatno odgovoriti odmazdom na američke tarife, zato što na neki način „svi imaju političare koji imaju sindrom veličine“ i da će to dovesti do „haosa na tržištima“.

„Ja sumnjam da danas neko ima normalnog političara. Meni to liči na 1984. i Džordža Orvela, kada ljudi na vlasti viču ‘nezanje je moć’ i ‘rat je mir'“, navela je ona.

Govoreći o uticaju carina na Srbiju, Popović je navela da Srbija neće preterano osetiti povećanje carina jer „nema veliku razmenu sa SAD“, kao i da Srbija ima deficit u trgovinskoj razmeni sa Amerikom.

„Imamo deficit sa američkom privredom. Po ovoj formuli da je primenjena kako treba Amerika bi nama plaćala, oni imaju suficit sa nama. Imam utisak da su oni jadni službenici u administraciji koji su morali da prave ove tabele morali da uvedu malo apsurda da bi sačuvali malo razuma. Meni to liči na osvetu onih službenika koji su pravili te tabele“, navela je ona.

Govoreći o studentskom buntu u Srbiji, Popović je istakla da se „ceo svet divi ovim što su uradili srpski studenti“.

„U ovom trenutku imate toliku podršku naroda“, rekla je ona i dodala da se 15. marta videlo koliko su svi za promenu vlasti i za to što studenti rade.

Popović je istakla da je „osnovna stvar da Aleksandar Vučić ode sa vlasti“.

„Nama diktatura nije potrebna, vodi nas unazad i ekonomski i politički i na svaki drugi način“, rekla je Popović.

Istakla je da „svaka opoziciona partija koja drži do sebe, mora da formira vladu u senci kako bi pokazala da je sposobna, sutra kada dobije izbore, da oragnizuje vlast“.

„Političari koji se bave politikom treba da stanu na tu binu i da povedu tu priču“, rekla je još ona.

Govoreći o napadima na akademsku zajednicu, Popović je navela da vlast „pokušava da iznuri profesore kako bi se oni okrenuli protiv studenata“.

„Ako nešto ne može, onda ne može taj scenario… Među Srbima je inat jedina nepobediva sila“, poručila je ona.

(Beta)

