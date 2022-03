De Kru: Oko 80% gasnih ugovora se vec placa u rubljama

BRISEL – Belgijski premijer Aleksandar De Kru izjavio je danas da odluku Rusije o plaćanju gasa u rubljama treba da razmotri Evropska komisija i da ako se menja neka stavka u postojećim ugovorima, onda može da se razgovara i o izmenama drugih, kao što je, na primer, cena gasa.

„Što se tiče stava Rusije o plaćanju gasa u rubljama, to bi trebalo da prouči EK. Značajan deo ugovora, do 80 odsto, već sada se plaća u rubljama. Međutim, ako promenimo jedan parametar ugovora u vezi sa procedurom plaćanja, zašto ne bi mogao da se promeni i drugi koji se odnosi na cene“, rekao je De Kru, prenosi Tas s.

On je dodao će lideri EU nastaviti razgovore o mogućnosti ograničavanja prihoda Rusije od izvoza gasa kroz ograničavanje ruskih isporuka i cena gasa.

„Možemo da razgovaramo o ograničenju obima nabavki i o ograničenju cena. Tražili smo od Evropske komisije da proceni efekat postojećih mera, da prouči da li one ostavljaju prostor za zaobilaženje i da odluči da li je potrebno da se dopune. Takođe je potrebno razmotriti koje dodatne mere mogu biti, pri čemu je neophodno obezbediti da one imaju veći uticaj na rusku stranu nego na našu“, rekao je De Kru.

