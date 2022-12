Decembarski kalendar poreskih obaveza firmi

BEOGRAD – Prema decembarskom kalendaru poreskih obaveza firmi, koji je objavila Poreska uprava, do 5. decembra neophodno je dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u novembru.

Ponedeljak je i poslednji rok za dostavljanje izveštaja o izmirenim obavezama vezanim za zapošljavanja osoba sa invaliditetom za novembar kao i uplati sredstava.

Nedelju dana kasnije, 12. decembra ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec kao i podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Najviše je poreskih obaveza koje je neophodno izmiriti do 15. decembra, jer je do tada neophodno platiti akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec, a preduzetnici su obavezni da podnesu obaveštenje da će u 2023. isplaćivati lične zarade ili da to neće raditi.

Do sredine meseca neophodno je platiti i akontaciju doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec kao i doprinose za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec, podneti poresku prijavu i platiti doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

Istog datuma ističe i rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec, podnošenje obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvo.

Takođe i za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, obračunate akcize od 16. do kraja prethodnog meseca, podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec kao i prijave o obračunu akcize na struju za krajnju potrošnju za prethodni mesec.

Pretposlednjeg dana u godini, 30. decembra ističe rok za plaćanje akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

(Tanjug)

