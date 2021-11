Definisan pojam energetskog siromaštva

BEOGRAD – Nacionalna koalicija za smanjenje energetskog siromaštva usvojila je predlog prema kome je energetsko siromaštvo definisano kao stanje u kome domaćinstvo ne može da obezbedi količinu energije neophodnu za zdrav i dostojanstven život i to tako da ne ugrožava druge osnovne životne potrebe domaćinstva ili šire zajednice.

Kako je saopštilo Ministarstvo energetike i rudarstva, usvajanje ove definicije je najvažniji korak za izradu i sprovođenje akcionog plana.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarska rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, koja je i predsedavala sednicom na kojoj je usvojena definicija, rekla je da energetsko siromaštvo treba da bude i deo strateških dokumenata.

„Ti strateški dokumenti su integrisani plan za klimu i energetiku i strategija razvoja energetike do 2040. godine, sa vizijom do 2050. Dobro je što država na ovom projektu sarađuje sa nevladinim organizacijama, međunarodnim partnerima, lokalnom samoupravom, jer je to put koji će nam obezbediti lakše nalaženje rešenja“, rekla je ona.

Naglasila je da je potrebno formirati radnu grupu koja će učestvovati u definisanju strateških dokumenata i da je neophodna razmena podataka, pre svega između članova koalicije i Uprave za energetsku efikasnost.

Na sastanku je bilo reči i o izradi uredbe o energetski ugroženom kupcu, potrebi da se definiše akcioni plan za smanjenje energetskog siromaštva i finansijskoj podršci merama za smanjenje energetskog siromaštva.

Predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Žarko Petrović je rekao da su projekti koje sprovodi Ministarstvo rudarstva veoma dobri, kao i da studija koju je radio UNDP pokazuje veliku zainteresovanost privatnog sektora da se smanji potrošnja energije, što će, prema njegovim rečima, takođe doprineti smanjenju energetskog siromaštva.

Na sastanku je bilo reči i o merama koje sprovodi Ministarstvo, a koje bi trebalo da doprinesu smanjenju energetskog siromaštva kao što su korišćenje obnovljivih izvora energije, posebno solarnih panela, usvajanju uredbe o kupcu-proizvođaču, kao i povećanju energetske efikasnosti.

„Nacionalna koalicija je važno telo Vlade Srbije, koje osim relevantnih ministarstva okuplja i predstavnike nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Cilj je da odredimo konkretne mere i javne politike koje će doneti boljitak za sve građane“, rekla je posle sednice sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike Maja Matija Ristić.

Aleksandar Macura iz RES fondacije, izjavio je da su usvajanjem definicije stvoreni uslovi da se prepoznaju domaćinstva i pojedinci i odrede mere kojima će se pomoći u smanjenju energetskog siromaštva.

„Time što je definicija usvojena na vladinom telu, stvaraju se uslovi da se domaćinstva prepoznaju i mogu da se odrede mere kojima će se pomoći. Pojam energetskog siromaštva znači da pojedinci ili domaćinstva zbog niskih prihoda, energetski neefikasnih grejnih uređaja i objekata ne uspevaju dovoljno dobro da se ogreju“, rekao je on.

Dodao je da je usvajanjem definicije napravljen važan korak ka određivanju podrške i pomoći, ne samo u novcu, već i u unapređenju energetske efikasnosti, jer će energetski siromašni moći da žive u toplijim domovima, manje zagađuju životnu sredinu, a da im ostane sredstava za dostojan život.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.