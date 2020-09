Deklarisanim semenom pšenice do većih prinosa i kvaliteta

BEOGRAD – Upotreba deklarisanog semena umesto onog sa tavana u setvi pšenice je investicija, a ne trošak, poručili su danas stručnjaci za ratarstvo i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Početak setve pšenice i ječma se preporučuje za 10. oktobar, a do tada do poljoprivrednika biće slate poruke struke da upotrebom deklarisanog semena dođu do boljih prinosa i kvalitetnije pšenice.

(Tanjug)

