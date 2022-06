Demostat: EPS se dodatno zadužuje za još milijardu evra?

Da bi preduzeće u narednom periodu nesmetano funkcionisalo, Elektroprivreda Srbije (EPS) će morati da se dodatno zaduži u iznosu od čak milijardu evra, saznaje Demostat u izvorima bliskim Vladi Srbije.

Razlog zbog koga će EPS morati da aplicira za nove kredite je veoma loša finansijska situacija u preduzeću zbog katastrofalne poslovne politike sprovođene u vreme kada je direktor bio Milorad Grčić, koji je zbog toga 12. januara ove godine bio prinuđen da podnese ostavku.

„Od novog rukovodstva na čelu sa v.d. direktorom Miroslavom Tomaševićem nadležni očekuju da sredi haos koji je iza sebe ostavio Grčić usled nestručnog i bahatog rukovođenja preduzećem. Međutim, to je nemoguće ostvariti bez finansijske injekcije EPS-u koji je tokom Grčićevog mandata praktično doveden do prosjačkog štapa. Zbog lošeg kvaliteta uglja, nedovoljno obezbeđenih količina i zbog nedostatka mazuta EPS je u prošloj zimskoj sezoni proizveo manje struje nego što je bilo planirano“, objasnio je sagovornik Demostata.

Plan je, kako je rekao, da se EPS kod banaka zaduži u iznosu od 700 do 800 miliona evra. Razmišlja se da se ostatatak novca do iznosa od milijardu evra EPS-u obezbedi kroz neki vid državnih subvencija, a postoji bojazan da do svojinske transformacije EPS-a dolazi zbog toga kako bi za potrebe dobijanja kredita moglo da dođe do zalaganja akcija preduzeća.

Izvor Demostata blizak Elektroprivredi Srbije pak tvrdi da do te opcije neće doći već će kredit biti obezbeđen državnim garancijama i ako bude potrebe donošenjem odluke o tome u Skupštini Srbije.

„Po svemu sudeći model za pretvaranje EPS-a u akcionarsko društvo će biti onaj koji je primenjen u slučaju Elektromreže Srbije. To će onda značiti da je reč o takozvanom zatvorenom akcionarskom društvu u 100 procentnom vlasništvu države. U praksi to znači da nema trgovanja njegovim akcijama niti da je preduzeće licencirano na berzi. Stoga će zaduživanje ići na isti način kao što je išlo dosad, odnosno kroz državne garancije“, istakao je izvor Demostata.

Ono što je potpuno izvesno je to da je jedan od razloga što će EPS zarad nesmetanog funkcionisanja morati da posegne za novim kreditima i taj što je to preduzeće bilo prinuđeno da izdvoji znatne sume novca za nabavku uglja iz inostranstva. Poseban problem predstavlja to što EPS poseduje sopstvene površinske kopove iz kojih se snabdeva jeftinim ugljem međutim i pored toga uvoz stranog je na žalost sada postao nasušna potreba, piše Demostat.

(Beta)

