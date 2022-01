Deonica do Pakovraca urađena 97odsto, otvaranje ovog meseca

ČAČAK – Na deonici „Miloš Veliki“ od Preljine do Pakovraća završeno je 97 odsto posla, kaže v.d. direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak i dodaje da će taj deo autoputa biti gotov i pušten u saobraćaj do kraja januara.

Drobnjak je tokom obilaska radova rekao da autoput ne može da se pusti u saobraćaj sve dok ne bude sve završeno, kao i da tu spadaju popravke određenih devijacija asfalta, proširenje bankina i odvodnjavanje.

„Kod žičanih ograda treba da se doda zemlja da ne prolaze životinje. Da se uradi devijacija, a da se privremena skloni. Da se urade bankine, da se popravi asfalt i deo u razdelnom pojasu da se izvalja. Mora sve da bude stabilizovano. Naravno, i kanalete da se urade. Pola kanaleta je urađeno, još pola mora da se uradi. I za to je potrebno deset dana, biću poran da se to završi. Potrebno je lepo vreme da što pre pustimo put u promet. Ja ću gledati da to bude do kraja januara pa i pre“, rekao je Drobnjak.

Predstavnik kineskog izvođača C C C C, direktor projekta Šo Đi Šang uveren je da će uz dodatne radnike koji se priključuju radovima posle praznika, posao biti završen na vreme.

„Nakon završetka praznika priključiće nam se podizvođači i sa povećanim brojem radnika trebalo bi da završimo čitavu deonicu za 15 dana. Inteziviraćemo sve radove“, istakao je Đi Šang.

On je dodao da će po završetku radova, ovaj put biti na ponos i njih kao izvođača, ali i svih građana Republike Srbije.

Deonica autoputa od Preljine do Pakovraća duga je oko 12 kilometara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.