Deonica od Preljine do Pakovrace bice gotova do kraja godine

ČAČAK – Deonica od Preljine do Pakovraće biće završena do kraja godine, što znači da se od Nove godine više neće stvarati gužve na naplatnoj stanici u Preljini, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Nakon obilaska završnih radova na tunelu Trbušani u okviru deonice Preljina-Pakovraće, Momirović je rekao i da će Čačak od iduće godine biti oslobođen saobraćajnih gužvi.

„Prisustvujemo samo završnici radova na deonici od Preljine do Pakovraća, danas se asfaltira leva tunelska cev, postavlja se elektro oprema i osvetljenje. Ostalo je još nekoliko manjih LOT-ova da završimo, još nekih 300 do 400 metara i očekujem da ćemo asfaltirati celu deonicu u narednih pet do sedam dana“, rekao je Momirović.

Ministar je zahvalio svima koji su učestvovali na izvođenju tih radova i konstatovao da je postignut veliki uspeh.

Dodao je da ni loši vremenski uslovi nisu omeli radnike da danonoćno završavaju radove na toj deonici, a kako bi građanima do Nove godine bilo omogućeno da zaobiđu gužve na Preljini.

„Uveren sam da ćemo u narednim danima osloboditi Čačak od saobraćajnih gužvi i omogućiti Čačanima da koriste svoje saobraćanice samo za gradski saobraćaj, a da svi ljudi koji idu u tranzitu od Beograda ili Novog Sada ka Priboju, Prijepolju, Užicu, Novoj Varoši i drugim mestima da koriste ovaj auto-put“, naveo je Momirović.

Ističe da izgradnja te deonice auto-puta nije bila jednostavna za gradnju, jer je podrazumevala i izgradnju mostova, nadvožnjaka i tunela Trbušani.

Momirović je naveo i da završetak ove obilaznice preduslov za urbanistički razvoj Čačka, kao i da će uticati na smanjenje aerozagađenja u gradu.

Upitan da li će ovi vremenski uslovi uticati na kvalitet puta, Momirović je rekao da se danas u izgradnji puteva koristi naprednija tehnologija, te da se putevi mogu asfaltirati i na minus 25.

„Ovi vremenski uslovi su bili nešto na šta smo mogli da računamo kada smo odlučili da ovo završimo do kraja godine. Mi smo mogli da se pozovemo na vremenske uslove i da kažemo da ćemo nastaviti radove krajem marta ili početkom aprila, kada temperatura pređe 15 stepeni, ali smatram da to ne bi bilo u redu prema građanima Srbije i posebno građanima zapadne Srbije koji na ovo čekaju decenijama“, rekao je Momirović.

Deonica Preljine-Pakovraće duga je 11,6 kilometara, na toj deonici nalaze se tri mosta i jedan tunel.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.