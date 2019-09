Direktor Simensa: Vlada prostrla crveni tepih za investitore

BEOGRAD – Vlada Srbije poboljšala je privredni ambijent i, takoreći, prostrla veliki crveni tepih za strane direktne investicije, ocenio je danas generalni direktor Simensa u Srbiji Udo Ajhlinger komentarišući najavu novih podsticajnih mera vlade za zapošljavanje mladih i izmene zakona za efikasnije poslovanje.

Ahjlinger je Tanjugu rekao da je u prethodne četiri godine Privredna komora Srbije u saradnji sa vladom dosta uradila na kreiranju atmosfere za privlačenje investitora i dodao da su tome doprinele i nemačke kompanije i industrija u Srbiji.

„Sa druge strane, Vlada Srbije je odlučila pre nekoliko godina da se izbori sa sivom ekonomijom i zaposli mlade i druge nezaposlene ljude“, naveo je on.

Vlada je najavila da će, u okviru novih podsticajnih mera, od 1. januara 2020. godine, kompanije koje budu povećavale broj zaposlenih i zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine, biti oslobođene plaćanja 70 odsto poreza na zarade i doprinosa za osiguranje u određenom periodu.

Ajhlinger je pohvalio tu meru i istakao da je to velika motivacija za mala i srednja preduzeća da zaposle ljude.

Kako je rekao, upravo obezbeđivanjem određenih benefita za kompanije one se mogu podstaći da zaposle radnike koji treba da imaju socijalno osiguranje i budu uvedeni u sistem umesto da iz poreskih razloga angažuju preduzetnike (koji se paušalno oporezuju).

Ajhlinger kaže da dolazi iz stabilne nemačke privrede koja je zasnovana na malim i srednjim preduzećima koja su temelj ekonomije.

Ističe da je posebno važno da sektor malih i srednjih preduzeća bude baza privrede u vreme ekonomskih kriza kada su velike kompanije naročito izložene udarima i ne mogu da zapošljavaju.

Upitan kako vidi privredni ambijent Srbije, Ajhlinger ističe da se samo po makroekonomskim pokazateljima zemlje može zaključiti da Vlada Srbije ima prostrt veliki crveni tepih za strane direktne investiicje, što je jedan od glavnih „drajvera“ i za rast BDP-a.

„Inflacija je prilično pod kontrolom, stopa zaposlenosti se povećava, plate se uvećavaju i stabilzuju i na markoekonomskom nivou nema nekog velikog domaćeg zadatka koji treba uraditi“, kaže Ajhlinger.

Dodaje da su smanjeni dugovi i da postoji suficit u budžetu i ističe da su po tim pitanjima postiguti izvanredni rezultati čak i na evropskom nivou.

„To je dobar znak za kompanije koje dolaze iz Nemačke i EU da ulažu u Srbiji. To je vrsta lakmus testa i barometar učinka vlade, što se vidi i po broju renomiranih stranih kompanija“, kazao je Ajhlinger i dodao da je učestvovao u dovođenju mnogih investitora u Srbiju.

Predlog vladinih mera podrazumeva izmenu Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim će se obezbediti poreski posticaji za nova zapošljavanja u kompanijama koje povećavaju broj zaposlenih, uključujući i zapošljavanje mladih koji tek ulaze na tržište rada, kao i pravnu sigurnost u pogledu poresko-pravnog tretmana prilikom angažovanja preduzetnika paušalaca.

Kompanije koje budu povećavale broj zaposlenih i zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. biće od 1. januara oslobođene plaćanja 70 odsto poreza na zarade i doprinosa za PIO za ta lica i

ta mera se najviše odnosi na građane koji nisu boravili u Srbiji u protekle dve godine, a kojima se, ukoliko se vrate i zaposle u Srbiji, umanjuje osnovica za obračun poreza i doprinosa u trajanju od narednih pet godina.

Ta mera će se odnositi na zapošljavanje prethodno nezaposlenih lica, bez obzira da li su bili prijavljeni kod NSZ, studenata i predzuetnika paušalaca.

Podsticaji se odnose na nezaposlene u periodu od 1. januara 2019. do 30. aprila 2020. pod uslovom da stupe u radni odnos do kraja 2020. i preduzetnici koji nisu bili u radnom odnosu tokom 2019, pod uslovom da stupe u radni odnos do 30. aprila 2020.godine.

Druga mera u okviru izmena Zakona o porezu na dohodak građana se odnosi na tzv. test samostalnosti preduzetnika, koji će biti uveden od 1.januara izmenom člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana, jer poslodavci umesto zaposlenih, iz poreskih razloga, angažuju preduzetnike, najčešće one koji se paušalno oporezuju.

Tako će se utvrditi da li je neko angažovan kao pravi preduzetnik ili kao zamena za zaposlenog, a neki od kriterijuma biće da li pretežni nivo prihoda ostvaruje od jednog klijenta i njegovih povezanih lica, da li od poslodavca zavsi kada će preduzetnik koristiti godišnji odmor, da li za rad koristi prostorije i opremu poslodavca ili da li poslodavac organizuje stručno usavršavanje za preduzetnika.

