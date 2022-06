Đaković: Država pomaže svim poljoprivrednicima

BEOGRAD – Država pomaže svim poljoprivrednicima, izjavio je danas savetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković i kao primer naveo da je stočarima u poslednjem kvartalu podignuta premija za pet dinara.

„Koliko razmišljamo o njima dokaz je i to da smo im za prvi kvartal podigli iznos premija za njihove proizvode i isplatili oko tri milijarde dinara subvencija“, kazao je Đaković za Tanjug.

Istakao je da je to znak da država ne pomaže ne samo ratarima, koji su već dobili dvostruko veću subvenciju po hektaru nakon što su poskupela đubriva.

„Mi smo kao Ministarstvo poljoporivrede tu i da brinemo o drugima poput stočara, voćara ili malinara kojima se sada primiče berba i nadamo se da she biti zadovljni ovom cenom od oko 600 dinara“, kazao je Đaković.

On je rekao da je ministar Branislav Nedimović konstatntno u kontaktu sa poljoprivrednicima, koji treba da se unaprede organizuju za posao kojim žele da se bave, uključujući i radnu snagu.

Na pitanje kako to da je domaća jagoda skuplja od one iz uzvoza, on je odgovorio da je, kao proizvođač tog voća, dobro upoznat sa situacijom.

„Kod drugih država postoje i podsticaji za izvoz određenih proizvoda, a pritom se previše pupmaju prinosi kroz mineralna đubriva i ishranu“, rekao je on i istakao da kada se, s druge strane, pogleda kvalitet jagode u Srbiji i one iz izvoza, nema sumnje da je domaća neuporedivo boljeg ukusa i mirisa.

Đaković je kazao da bi stoga svako ko voli kavalitetnije trebalo da kupuje domaće.

