Đedović: Izmenama Zakon o obnovljivim izvorima energije otvaramo put za aukcije

BEOGRAD – Izmenama Zakona o obnovljivim izvorima energije trebalo bi da se otvori put za aukcije za obnovljive izvore energije (OIE), a pre svega za vetar i sunce, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović i dodala da se očekuje da pomenute zakonske izmene tokom ove ili sledeće sedmice prođu na Vladi Srbije i budu upućene u skupštinsku proceduru.

Prema njenim rečima, za očekivati je da se proces aukcija pokrene za oko mesec dana, a Srbija bi za početak dobila dodatnih 400 do 450 megavata električne energije iz OIE.

Istakla je da bismo narednih godina dobijali tri puta više struje i da je interesovanje investitora za OIE veliko.

Đedović je na konferenciji Nacionalni integrisani energetski i klimatski plan rekla da će država nastaviti da podržava integraciju OIE u energetski sistem i da podstiče privredni sektor da ulaže u ovu oblast.

„Radimo na izradi Nacionalnog integrisanog energetskog i klimatskog plana i on bi trebalo da bude usvojen tokom ove godine. Taj plan ima nekoliko ključnih dimenzija, a to su pre svega dekarbonizacija, energetska efikasnost i smanjenje korišćenja energije u finalnoj potrošnji, energetska sigurnost, unutrašnje energetsko tržište, istraživanje, inovacije i konkurentnost“, rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, energetska tranzicija je zahtevna, dugoročna i skupa, i u njenom sprovođenju nam je neophodna pomoć, a pre svega Evropske unije, kao što je 165 miliona evra za energetsku tranziciju obezbeđenih nedavnim ugovorom.

Đedović je navela da se radi i plan pravedne tranzicije sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i da bi on u narednim nedeljama trebalo da iznedri akcioni plan o posledicama dekarbonizacije, kada je reč o novcu ali i socijalnom delu, odnosno kako da tranzicija prođe što bezbolnije po veliki broj zapsolenih u ovom sektoru.

Ministarka je ocenila da je naš put zelene tranzicije veoma kompleksan, jer se i dalje najviše oslanjamo na ugalj, pa 60 do 65 odsto struje proizvodimo iz uglja ali je kao pozitivno navela to što imamo dobar hidropotencijal i dosta vetra i sunca, pa već imamo više od 550 megavata iz obnovljivih izvora energije.

„Imamo stimulativne mere za domaćinstva da budu energetski efikasnija i do sada smo ih dali za oko 20.000 domaćinstava, za zamenu kotlova, instalaciju solarnih panela i ti radovi su vredeli oko šest milijardi dinara“, rekla je Đedović.

Dodala je da su obezbeđena dodatna finansijska sredstva u iznosu od 70 miliona evra i da je cilj da se dođe do oko 80.000 novih domaćinstava koja će se finansijski stimulisati da postanu energetski efikasnija.

(Tanjug)

