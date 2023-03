Đedović: Konkurs Ekoopština pokazao obilje kvalitetnih ideja na lokalnom nivou

BEOGRAD – Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović ocenila je danas kao veoma značajan konkurs francuske ambasade „Ekoopština“ u čijem fokusu je lokalni razvoj, jer najdelotvornije i najefikasnije promene počinju upravo promenama na lokalnom nivou.

„Prvi konkurs pokazao je da na nivou opština i gradova ima mnogo kvalitetnih ideja i projekata, bogatstvo praksi ali i velika motivisanost najmlađih da rade na unapređenju zaštite životne sedine“, rekla je Đedović u ambasadi Francuske, gde je sa ambasadorom Pjerom Košarom učestvovala u predstavljanju drugog izdanja konkursa za održive gradove „Ekoopština“.

Konkurs se odnosi na četiri oblasti – vodoprivredu, upravljanje otpadom, energetsku efikasnosti i urbanu mobilnosti, dok se peta odnosi na zelene škole i rok za prijave je 30. jun.

Prema rečima ministarke, svi u projektu „Ekoopština“ prepoznali su energetsku efikasnost kao značajnu meru koja može da doprinese i boljoj i zdravijoj životnoj sredini.

„Cilj Vlade Srbije i Ministarstva rudarstva i energetike je enegetska sigurnost za sve građane i privredu, ali i održiva energetska sigurnost. Zato donošenjem strateških odluka o ulaganjima u energetski sektor polazimo upravo od neraskidivih veza izmedu energetike i ekologije, koja je u fokusu projekata“, rekla je Đedović.

Ministarka je zahvalila partnerima iz Francuske što na stimulativan način podstiču saradnju i doprinose da se na lokalnom nivou razvijaju projekti usmereni na kvalitetnije uslove života i na poboljšanje društvene zajednice.

Prema njenim rečima, kada se govori o novim kapacitetima, upravo se govori o zelenoj energiji koja predstavlja strateško opredeljenje Srbije.

Podsetila je da vlada na lokalnom nivou nastoji da kroz subvencije olakša i utiče na građane da budu energetski efikasniji, da troške manje energije, tako što će se za to stvoriti uslovi kroz zamenu vrata, prozora, kotlova, stavaljanje bolje izolacije, kao i kroz efikasniji način proizvodnje toplotne i energije.

„Država je do sada za te namene izdvojila 2,6 milijardi dinara za 20.000 domaćinstava“, rekla je ona i dodala je da je to samo početak.

Đedović je podsetila da su svi svesni potrebe da se menja odnos prema potrošnji električne i toplotne energije i da svi moramo biti racionalniji.

Svesni smo da imamo mnogo prostora za racionalizaciju, jer podaci kažu da domaćinstva u Srbiji troše 2,5 puta više toplotne energije od proseka u EU, a dva do tri puta više električne energije po jedinici bruto društvenog proizvoda od evropskog proseka, navela je ona.

Uštede elektične energje na koje su pozvali građane da štede dala je odlične rezultate – od oktobra do januara građani su uštedeli 10 odsto elektične energije, što, kako je ocenila, znači da sa malim promena možemo mnogo da postignemo.

Ministarka je izrazila zadovoljstvo odzivom građana na incijative vezane za štednju, koje su pokazale da su građani spremi da iskorisite podršku države i lokalne samouprave i da smanje potrošnju, koje na nivou domaćinstava iznose od 20 do 30 odsto.

„Obezbedili smo dodatna sredstva u cilju povećanja energetske efikasnosti fokusirana na domaćinstva u visini od 70 miliona evra, a plan je da javni poziv bude raspisan u drugoj polovini 2023“, rekla je Đedović i naglasila da je cilj da se podrži 80.000 domaćinstava.

Plan je da radimo na unapređenju energetske efikasnosti u javnom sektoru što je važno, kazala je Đedović i naglasila da je završena energetska rehabilitacija 107 vrtića, domova zdravlja, škola i zgrada optiština.

Navela je da je država tu da postavi okvir, da donosi zakone i strategije, kao i da obezbeđuje i određne podsticaje, da se menjaju navike i da se te izmenjene prenose na nove generacije.

Ambasador Košar izrazio je zadovoljstvo rezultatima prvog konkursa i kazao da ih je to učvrstilo u nameri da treba razvijati veću saradnju u cilju zelenih gradova i opština, kao i saradnju između dve zemlje.

„Projekat ‘Ekoopština’ treba da bude vektor za saradnju i približavanje everopskim integracijama kroz te krupne teme koje obeležavaju naše vizije“, rekao je Košar, koji je dodao da prisustvo ministarke Đedović pokazuje da im je Vlada Srbije na tom putu važan partner.

Prema njegovim rečima, gradovi i opštine koje su pobedile na prvom konkursu – Bačka Palanka, Kragujevac, Užice, Leskovac, Čajetina, Novi Sad i Niš, postali su referentne tačke za ostvarene rezultate i buduće projekte.

Ambasador je naveo da su zainteresovani da još više lokalnih samouprava uzme učešće u projektu, kako bi još više napredovali i unapredili Srbiju u okviru agendi koje projekat “Ekoopština” obuhvata.

Projekat Ekoopština podržavaju i NALED, SKGO, Saint-Gobain za Srbiju, Veolia.

(Tanjug)

