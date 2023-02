Đedović: Zabrana uvoza ruskih derivata neće se odraziti na naše tržište

BEOGRAD – Građani nemaju razloga da strahuju zbog zabrane uvoza ruskih derivata morskim putem koja je stupila na snagu danas i kao što sankcije EU od 5. decembra na uvoz sirove nafte nisu izazvale veća pomeranja na našem tržištu, tako se ne očekuje ni da će nas ovaj novi paket sankcija ugroziti, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.

„Naša zemlja je dobro snabdevena, lane smo povećali količine i zalihe naftnih derivata za 54 odsto u odnosu na 2021. godinu i nastavićemo da ih povećavamo. Takođe smo u januaru obavili inspekcijski nadzor svih obaveznih kao i operativnih rezervi koje ad hok proverevamo, što ćemo i da nastavimo i pored malih ispravki sigurni smo da je sve u redu i da imamo onaj nivo rezervi koji piše na svim izveštajima“, rekla je Đedovićeva za Tanjug.

Evropska unija i zemlje G7, posle decembarskog embarga na uvoz ruske sirove nafte i ograničenja cene na 60 dolara, od danas su uvele i zabranu uvoza ruskih naftnih derivata,

Đedovićeva je istakla da će Srbija nastaviti da obezbeđuje dodatne količine dizela i drugih naftnih derivata iz uvoza i navela da se ovog proleća završava izgradnja 40.000 tona skladišnog prostora u Smederevu, a naredne godine još toliko.

„Tako ćemo već za godinu dana imati dodatnih 80.000 tona skladišnog prostora što će svakako doprineti i daljoj budućoj, većoj količini zaliha što je svakako u interesu i države i građana. Sve ovo se radi kako bi tržište bilo stabilno i kako nikakva pomeranja na svetskom tržištu ne bi mogla da nas ugroze, bar za jedan duži period, dok ne nađemo alternativna rešenja, a ja za sada ne vidim da će ovo ugroziti naše tržište“, rekla je Đedovićeva.

Govoreći o tome kakva se situacija sa cenama može očekivati ubuduće, ministarka je ocenila da su cene na srpskom tržištu stabilne, uz mala pomeranja na dole ili na gore i dodala da, ipak, postoji bojazan kako će novi paket sankcija da se odrazi, pre svega, na tražnju, a onda i na cene.

„Međutim Evropska unija to reguliše ograničenjem cena, što u slučaju sirove nafte jeste dalo određeni rezultat i nije bilo velikih pomeranja cena na gore. Videćemo kakav će biti slučaj sa naftnim derivatima, a mi svakako pratimo tržište i uradićemo sve da naše tržište i građani budu zaštićeni i da ne dođe do velikih pomeranja“, rekla je ona.

Dodala je da se to, pre svega, čini stvaranjem velikih zaliha u našim skladišnim kapacitetima, kako bi se svi osećali sigurnije.

Kada je reč o mogućnosti da se cene derivata opet određuju tržišno, a ne da ih formira država i uslovima koji moraju da se ispune za vraćanje na stari način formiranja cena, ministarka kaže da se država određivanjem cena bavi pre svega u interesu građana.

„Znamo kako na to gledaju određene kompanije i da to može da prouzrokuje bojazan što se njih tiče, ali državi je pre svega cilj da zaštiti snabdevenost, a onda i cenu po kojoj se snabdevanje obavlja kod nas, zarad naših građana. S obzirom da je energetska kriza u svetu, mi moramo da preduzimamo mere, kao što ih preduzimaju i drugi, da zaštitimo naše tržište, a da opet ne stvorimo velika pomeranja i poremećaje na njemu“, rekla je Dubravka Đedović.

Kao veoma bitno, istakla je to što Rafinerija nafte u Pančevu radi punom parom i što nema problema sa snabdevenošću.

„Kontrolišemo rezerve, u kontaktu smo sa snabdevačima i stalno nalazimo najbolje načine da, pre svega, zaštitimo građane. Kada ćemo prestati da određujemo cene to pre svega zavisi od kretanja na svetskom tržištu i cena i količina i da vidimo kako će novi paket sankcija da se odrazi na snabdevenost tržišta i na cene“, rekla je Đedovićeva Tanjugu uz ocenu da država mora da radi u interesu građana i da budno nadgleda stanje.

(Tanjug)

