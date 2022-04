Đorđevic: Nova perspektiva za radnike Fijata i za kooperant

KRAGUJEVAC – Predsednik Samostalnog sindikata Fijata Saša Đorđević rekao je Tanjugu posle sastanka sa izvršnim direktorom kompanije Stelantis Karlosom Tavaresom da su razmatrani planovi za buduće poslovanje fabrike.

Kako je istakao, u pitanju je prvi inicijalni sastanak, na kome je istaknuto da kompanija planira u narednom periodu velika ulaganja u kragujevačku fabriku.

Đorđević smatra da je to svakako nova perspektiva za sve zaposlene, ali i za kooperante.

„Prelaz sa klasičnih benzinskih i dizel motora na električni uslovljava tehničko-tehnološko usavršavanje i prilagođavanje takvom poslu u fabrici, što znači da će u narednom periodu fabrika morati da se oprema, ali i da se zaposleni obučavaju i usavršavaju. Do početka proizvodnje, koji je najavljen za 2024. godinu upravo će se na tome raditi. Mi smo kompanija koja će preći direktno sa automobila sa unutrašnjim sagorevanjem na elektro-pogon, dakle preskočili smo onu stepenicu hibridnog modela, što samo po sebi govori da je kompanija spremna da ovde ozbiljno ulaže i da računa na zaposlene koji već imaju iskustva“, rekao je Đorđević.

Naveo je da je to velika stvar za sve zaposlene i da će se tek u narednom periodu govoriti o platama, koje bi trebalo da budu veće nego do sada, imajući u vidu da će zaposleni biti više angažovani.

„Mi na današnjem sastanku nismo pričali o zaradama i broju zaposlenih, ovo je bio samo inicijalni sastanak i upozanavanje sa prilikama u fabrici. Kada dođemo bliže početnoj proizvodnji novog modela, pre one masovne proizvodnje, sigurno da ove plate koje su do sada bile neće ostati iste. Sa većim upošljavanjem i sa većim brojem radnih dana, to će se odraziti i na zarade zaposlenih, što će u narednom periodu koji je pred nama biti realna stvar“, kazao je predsednik jedinog reprezentativnog sindikata u Fijatu, koji ima preko hiljadu članova.

U ovom trenutku u kragujevačkoj fabrici automobila radi oko 2.200 zaposlenih.

„Šta će biti u narednom periodu, videćemo još, ali se nadam da će kompanija ali i mi u sindikatu da uradimo sve da ovaj tranzicioni-tehnološki period prođe sa što manje problema po zaposlene“, naveo je Đorđević.

Radnici Fijata danas su posle duže pauze imali jedan radni dan, a već od sutra ponovo su na plaćenom odsustvu do daljeg. Prema rečima predsednika Samostalnog sindikata u narednom periodu proizvodiće se i dalje Fijat 500L, prema potrebama tržišta.

