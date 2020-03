Đuričin: Srbiji treba azijski model razvoja države

KOPAONIK – Srbija mora izaći iz srednjeg nivoa ekonomske razvijenosti, a jedan od načina za to je model koji su primenile pojedine azijske zemlje tako što su razvile sopstvene tehnologije u prioritetnim sektorima, odnosno sektorima koji smanjuju uvoz, a povećavaju izvoz, rečeno je na panelu „Industrija 4.0“ u okviru Kopaonik biznis foruma.

Reč je o takozvanom azijskom modelu razvoja države, rekao je predsednik Udruženja korporativnih direktora Srbije Dragan Đuričin, navodeći da su zemlje koje su 60-ih godina krenule sa tim modelom danas šampioni industrijske revolucije 4.0.

Srbija je, kaže, imala neke rezultate do 1990. godine, ali je sa sankcijama i geopolitičkom krizom ušla u deindustrijalizaciju.

„Bili smo na pragu treće industrijske recolucije, a onda smo deindustrijalizovani. Posle 2010. godine dolazi do određenih poboljsanja, ali su ona slaba… raste broj zaposlenih u industriji, raste doprinos industrije u formiranju BDP, ali to nije kvantni skok koji je potreban Srbiji, s ozbirom na to da naša zemlja ima veliko kašnjenje“, rekao je Đuričin.

Srbija čini 20 odsto prosečnog dohotka Evrope, a da bi se razvijala moramo ići stopom rasta većom od pet odsto, rekao je Đuričin i dodao da Srbija mora rasti na sistematičan način, kako bi uhvatila korak sa Evropom.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Popović je podsetio da je prošle godine na Kopaonik biznis forumu održan sličan panel o industriji 4.0, a da je to tema celog ovogodišnjeg foruma što, dodao je, pokazuje da je ta tema prošle godine dobro izabrana i da je važna.

On je govorio o tome šta je urađeno u domenu nauke i obrazovanja, kada je u pitanju industrija 4.0, i naveo da je u prethodnih godinu dana osnovan Fond za nauku i donet Zakon o nauci i istraživanjima.

Kako je rekao, u Srbiji je kompletno promenjen model finansiranja nauke.

Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Radivoje Mitrović je rekao da je prva predavanja o značaju industrije 4.0 držao još pre šest-sedam godina.

Naveo je da se o toj temi mora mnogo više i otvorenije razgovarati, jer je industrija 4.0 šansa za sve nas, te dodao da je Mašinski fakultet u prethodnom periodu organizovao 24 panela u Beogradu i širom Srbije na kojima je učestvovalo više od 1.300 ljudi.

Na panelu je, između ostalih, govorio i profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu Vidosav Majstorović, koji je rekao da u Srbiji postoji 20-ak proizivodnih firmi koje mogu da budu uzorni primer kako realizovati projekat industrije 4.0.

(Tanjug)