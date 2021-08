Do 23. avgusta prijave za nedelju o klimi na Dubai ekspo

BEOGRAD – Privredna komora Srbije pozvala je danas privrednike da do 23. avgusta prijave učešće u poslovnoj delegaciji za prvu tematsku nedelju na Svetskoj izložbi „Dubai Ekspo 2020“, posvećenu klimi i biodiverzitetu koja će biti održana od 3. do 9. oktobra.

Povodom predstavljanja privrede na Svetskoj izložbi „Dubai Ekspo 2020“, PKS je saopštila da kompanije zainteresovane za prvu tematsku8 nedelju treba da popune upitnike na engleskom jeziku i dostave PKS na mejl: ivana.putnik@pks.rs .

„Imamo kompanije koje će, sigurni smo, iskoristiti mogućnost da budu deo delegacije Srbije u okviru prve tematske nedelje i daju značajan doprinos cirkularnoj ekonomiji i održivom razvoju naše planete. Ova tema je posebno važna za nas, jer je Srbija dala jedno od najvećih imena svetske nauke koji je pružio veliki doprinos globalnom proučavanju klimatskih promena, slavnog Milutina Milankovića, osnivača planetarne klimatologije, čije ideje i danas izazivaju veliko interesovanje naučnika širom sveta“, istakao je šef kancelarije PKS u Dubaiju i B2B direktor „Dubai Ekspo 2020“ Marko Selaković.

Kroz svoju dugu istoriju, kako je navedeno, sve svetske izložbe bavile su se ključnim izazovima čovečanstva, dajući odgovore i inovativna rešenja koja unapređuju život na planeti.

Pitanje klimatskih promena i očuvanje biodiverziteta je jedno od najizazovnijih i ove godine otvara tematske nedelje na najznačajnijoj svetskoj manifestaciji, koja počinje 1. oktobra i traje do 31. marta 2022. godine.

Tokom trajanja „Dubai EKSPO 2020“ biće održano 10 tematskih nedelja, a pored prve koja počinje sa „Klimom i biodiverzitetom“ slede: Svemir (od 17. do 23. oktobra), Urbani i ruralni razvoj (od 31. oktobra do 6. novembra), Tolerancija i inkluzija (od 14. do 20. novembra), Znanje i edukacija (od 12. do 18. decembra), Putovanja i umrežavanje (od 9. do 15. januara), Globalni ciljevi (od 16. do 22. januara), Zdravlje i velnes (od 27. januara do 02. februara), Hrana i agrikultura (od 17. do 23. februara) i Voda (od 20. do 26. marta).

Za svaku od tematskih nedelja očekuje se značajno prisustvo domaćih stručnjaka i predstavnika naše privrede, za koje učešće na „Dubai EKSPO 2020“ predstavlja put ka izlasku na svetsko tržište i važnu ulogu u rešavanju globalnih izazova čovečanstva.

Očekuje se da će privreda na najbolji način iskoristiti ovu mogućnost i iz Dubaija kao globalnog centra, uspešno proširiti svoje aktivnosti na tržišta Bliskog istoka, Jugoistočne Azije i Afrike, povezati se sa ključnim akterima svetske biznis zajednice i predstaviti Srbiju kao stabilnu investicionu destinaciju.

Svetska izložba u Dubaiju održava se pod sloganom: „Povezivanje umova, stvaranje budućnosti“ (Connecting minds, creating the future), a centralni događaji koji se odnose na predstavljanje naše zemlje, biće organizovani u nacionalnom paviljonu Srbije, površine od 2.000 kvadratnih metara, koji će se nalaziti u tematskoj celini „mobilnost“ (Mobility).

Tema nastupa Republike Srbije na Svetskoj izložbi je „Srbija stvara ideje – Inspirisani prošlošću, kreiramo budućnost“ (“Serbia Creates Ideas – Inspired by the past, shaping the future”).

Tokom trajanja svetske izložbe privrednici iz Srbije biće u mogućnosti da koriste prostorije PKS, opremljene svom potrebnom infrastrukturom, u slobodnoj zoni Južni Dubai (Dubai South), gde se i održava manifestacija „Dubai Ekspo 2020“.

Prostor će predstavnicima kompanija biti na raspolaganju za promociju proizvoda ili usluga, poslovne razgovore sa potencijalnim partnerima, kao i za otpočinjanje posla u emiratu Dubai.

Na inicijativu organizatora izložbe, poseban akcenat biće stavljen i na privredne aktivnosti zemalja učesnica koje obuhvataju gotovo sve sektore industrije.

Predstavljanje Srbije na „Dubai Ekspo 2020“ simbolički je predstavljeno i inspirisano Vinčanskom civilizacijom.

Izložbena postavka paviljona prikazuje savremenu Srbiju kao prirodnog naslednika ove kulture, stare više od 7.000 godina.

Nacionalni paviljon Srbije je osmišljen kao svojevrsna vremenska kapsula koja povezuje zaostavštinu vinčanske kulture sa digitalno naprednom, savremenom Srbijom, sa ciljem predstavljanja inovacija, tehnoloških i naučnih uspeha, poslovnih i investicionih prilika.

Paviljon će biti u potpunosti digitalizovan i pružiće mogućnost virtuelnog putovanja kako kroz različite realnosti, različite vremenske periode tako i kroz različite prostore.

(Tanjug)

