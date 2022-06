Do danas podeljeno 73.710 turističkih vaučera

BEOGRAD – Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je za Tanjug da je interesovanje građana za turističke vaučere veće nego ikada ranije i da je do danas u podne stiglo 73.710 prijava građana, najviše iz Šumadije.

„Najveće interesovanje naših građana je za Prolom banju, nakon toga za Lukovsku banju, Kopaonik, zatim za Soko banju, Sijerinsku banju i naravno za Zlatibor. Najveći broj prijava je stigao u kragujevačku poštu i mi apelujemo da svi zaintertesovani građni požure, jer je očigledno da će rekordnom brzinom ovaj ogromni broj vaučera biti podeljen, jer za nepun dan i po mi imamo već 73.710 podeljenih vaučera“, naglasila je ministarka Matić.

Dodala je da je do sada u šemi podele vaučera učestvovalo 2.700 ugostiteljskih objekata širom Srbije, a Ministarsvo je pozvalo i one ugostitelje koji se nisu prijavili da to sada učine.

„Zato što je sada vrednost vaučera znatno veća, 15.000 dinara po osobi, i oni pored smeštaja obuhvataju uslugu polupansiona, pansiona, tako da se mogu prijaviti i neki hotelski kapaciteti koji su luksuzni. Odziv je jako dobar i za neke visokokategorisane hotelske smeštaje, što nas posebo raduje, kao i to što se sada po prvi put u znatno većem broju prijavljuju gradski hoteli, jer je do sada uglavnom to bilo rezervisano za unutrašnjost i za banje i planine“, precizirala je ministraka Matić.

Zaključila je da je izdavanje nove emisije vaučera veliki podsticaj za domaću ugostiteljsko-tuirističku privredu, koja od početka ove godine beleži mnogo bolje poslovne rezultate nego prošle sezone, koja je bila rekordna.

„Mi smo prošle godine imali rekordni devizni priliv od preko 1,5 milijarde evra, a ove godine smo već u prva četiti meseca imali povećanje deviznog priliva od čak 45 odsto. Imamo povećenje broja dolazaka stranih turista od 150 odsto, pa čak i povećanje domaćih turista, povećanje broja noćenja, tako da naša turistička sezona zaista obećava“, rekla je Matićeva.

Ocenila je da će 200.000 novih vaučera biti dodatni podstrek našim ugostiteljima i izrazila očekivanje da će oni na odgovarajući način iskoristiti dodatnu podršku države.

„Mislim da ćemo imati sjajan ulazak u jesenju sezonu koja je za nas tradicionalno jako dobra, jer na jesen imamo vrlo mnogo manifestacija, pogotovo naši gradovi. Na kraju dolazi proslava Nove godine, tako da očekujemo nikad bolju turističku sezonu, uprkos brojnim nedaćama na globalnom nivou“, rekla je ministarka Matić.

Ocenila je kako domaća turistička privreda pokazuje veliku adaptabilnost, što se vidi po aktuelnom poslovanju, ali i po rezultatima ostvarenim tokom pandemije kovida 19.

Ministarka turizma je podsetila građane koji su u januaru dobili 100.000 vaučera vrednosti po 5.000 dinara da imaju pravo na dodatne vaučere vredne po 10.000 dinara.

„Oni će dobiti novi vaučer koji će moći da iskoriste za letovanje u Srbiji. Prijavljivanje je počelo u svim poštama, a interesovnje je takođe veliko. Najveći broj prijavljenih, njih 56 odsto su penzioneri, zatim 28 odsto je zaposlenih, a zatim nezaposleni i studenti“, navela je Matićeva.

Ona je objasnila da građani koji nisu iskoristili stari vaučer iz januara mogu da pridruže novi vaučer od 10.000 dinara za plaćanje boravka u turističkim centrima, a ukoliko su ih iskoristili, onda će dodatne vaučere koristiti za plaćanje novog aranžmana.

(Tanjug)

