Do kraja godine sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom

BEOGRAD – Ministarka trgovine, turizma i tekeklmunikacija Tatjana Matić najavila je danas, na srpsko-egipatskom poslovnom forumu, da bi do kraja oktobtra, a najkasnije do kraja ove godine trebalo da bude potpisan sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta.

„Dogovorili smo se danas da ćemo sve naše snage usmeriti kako bi do kraja godine ili do kraja oktobra imali usaglašen Sporazum o slobodnoj trgovini, jer imajući u vidu dešavanja na globalnoj sceni, ekonomsku krizu koju je proizveo rat u Ukrajini, svi vidimo veliku korist da tražimo nova tržišta i nove trgovinske partnere, a posebno kada su to tradicionalno prijateljski narodi kao što je egipatski“, izjavila je ministarka na skupu koji su otvorili predsednici Srbije i Egipta Aleksandar Vučić i al Sisi.

Matićeva je dodala kako su danas potpisan dokument o strateškom partnerstvu dveju zemalja i drugi bilateralni dokumenti važni, jer su tržišta Srbije i Egiota komplementarna.

Na forumu učestvije stotinka srpskih i 30 kompanija iz Egipta, a pređednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavio je da će u toku dana biti održano više od 400 bilateralnih sastanaka prisutnih biznismena.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.