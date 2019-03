Do kraja marta počinje gradnja autoputa Preljina-Požega

KOPAONIK – Gradnja autoputa od Preljine do Požege, na Koridoru 11, počeće do kraja marta, najavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović.

Ona je rekla novinarima na Kopaonik biznis forumu da se priprema gradilište za početak gradnje autoputa Preljina – Požega i podsetila da je taj projekat vredan 450 milliona evra i da je završena sva potrebna dokumentacija i eksproprijacija zemljišta.

„Takođe, počinju radovi na trećoj deonici Novi Sad – Subotica brze pruge od Beograda do Budimpešte kroz Srbiju. Tokom leta će početi i radovi na elektrifikaciji pruge Niš – Dimitrovgrad sa obilaznom prugom oko Niša“, navela je Mihajlović.

Ona je navela da će u treće kvartalu ove godine – u avgustu početi i radovi na izgradnji Moravskog koridora odnsono autoputa Pojate – Preljina, koji će povezati koridore 10 i 11.

Mihajlović kaže da bi u četvrtom kvartalu trebalo da počne i izgradnja autoputa Niš – Merdare na prvoj deonici od Niša do Pločnika.

Ministarka je na panelu rekla da će u junu početi i radovi na autoputu ka BiH, od Kuzmina do Sremske Rače, kao i da će početi gradnja autoputa Ruma – Šabac – Loznica.

Ona je istakla da se u svim tim projektima angažuju i domaća preduzeća i da po ugovorima učestvuju najmanje u 50 odsto radova.

Na pitanje o zaštiti na radu, Mihajlović je rekla da sada imamo mnogo više gradilišta nego što je to ranije bio slučaj, ali da je za to ministarstvo svaka godina zapravo godina zaštite na radu i da inspektori i to ministarstvo stalno rade na tome.

„Gradilišta je na primer 2014. godine bilo oko 1.000, dok ih danas imamo 42.200 na teritoriji Srbije“, navela je Mihajlović.

Ona je apelovala na građevinske firme da zaštite radnike od povreda na radu.

Podsetila je da je Ministarstvo građevinarstva ranije pokrenulo tzv. crne i bele liste kako bi se videlo, kada trošimo novac iz budžeta, koji poslodavci su odgovrni i da li radnici imaju teške povrede na radu.

(Tanjug)