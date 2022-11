Dobri poslovni rezultati i povećanje plata u Pošti Srbije

BEOGRAD – Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević izjavio je danas na sastanku kolegijuma preduzeća da su u prethodnih 19 meseci ostvareni dobri poslovni rezultati koji su omogućili povećanje zarada i napredak preduzeća, saopštila je Pošta.

„Zahvaljujući isključivo vašem trudu i posvećenosti, uspeli smo da u proteklom periodu ostvarimo dobre poslovne rezultate, povećamo plate, obezbedimo 24-časovno osiguranje i zdravstvene preglede, nabavimo novu opremu i vozila, isplatimo trinaestu platu i postignemo napredak u svim oblastima od značaja za dalji razvoj naše zajedničke kuće, naše Pošte“, rekao je Đorđević sumirajući poslovne rezulate pred rukovodstvom Pošte i predstavnicma sindikata preduzeća.

Naglasio je da će u narednom periodu, svi koji to zasluže, moći da računaju na nagrade, trajno povećanje plate i bolje uslove rada.

„Kada imamo dobar rezultat i mogućnosti, to pravo pripada svakom zaposlenom u Pošti, za to nije potrebna ničija naknadna pamet i takozvana borba. Naglašavam da vama to pripada, a moja je obaveza. Ovo posebno naglašavam, jer vidim da postoje pojedinci koji pokušavaju da vrše obmane, kako je sve to posledica nečijih zahteva, protesta ili pretnji“, istakao je Đorđević.

Ocenio je da se radi o zahtevima pojedinaca koji žele da profitiraju, a zapravo samo štete ugledu Pošte Srbije, jačaju konkurenciju i umanjuju poslovne rezultate kompanije.

„To su ljudi na socijalnim mrežama koji vrlo često nisu radili u Pošti, ili su nekada bili zaposleni, a neretko danas zaposleni kod konkurencije. Takve stvari niko od nas koji iskreno volimo Poštu ne želi“, istakao je Đorđević.

Naveo je da je uvek spreman za razgovore, dogovore i predloge koji mogu da unaprede rad Pošte.

„Za sve to nam je potreban prvenstveno mir i stabilnost, kao saveznike imamo Vladu Republike Srbije i samog predsednika Aleksandra Vučića, koji se bore da se naša zemlja izbori sa svim izazovima i ostane jaka i složna. Sve to meni daje za pravo da smatram da bez obzira na svetsku krizu, ukoliko budemo mudri, i posvećeni sebi možemo ići napred, i da možete očekivati brojna poboljšanja, još veće plate i još bolje uslove rada“, rekao je direktor Pošte.

Najavio je još sastanaka do kraja godine na kojima očekuje prisustvo i ostalih sindikata, shodno praksi koju je uveo, a sve u svrhu dijaloga i nalaženja najboljih rešenja.

(Tanjug)

