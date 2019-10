Dobrodošli, dragi Turci, u Srbiju;dragi Srbi-izvolite u Tursku

BEOGRAD – Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je danas turske investitore da dodatno ulažu u Srbiju, a srpske privrednike da investiraju u Turskoj, te istakao da turski predsednik Redžep Tajip Erdogan tokom njegove posete 2017. godine doneo velike promene u našu zemlju i region i nagovestio mnogo toga.

„Mnogo toga smo promenili. Za dve godine kada budete došli, a nadam se da ćete doći za godinu, kada budemo obilazili radove na auto-putu gde ćemo prisustvovati početku radova, oni će biti pri kraju, kao i da ćemo moći da otvorimo obnovljeni put Novi Pazar-Tutin, da ćete moći da vidite drugačiju sliku, i to šta ste sve doprineli u Srbiji“, kazao je Vučić otvarajući srpsko-turski poslovni forum.

Ukazao je da u Srbiji ima mnogo mesta koja su gotovo zaboravljena i naveo Lebane, koje je 1991. imalo 29.000 stanovnika, a danas svega 17.000.

„To mesto bi potpuno umrlo da tamo nije bilo turskog investitora. Isti slučaj je sa Vladičinim Hanom, Krupnjom, Malim Zvornikom, i mnogim drugim mestima u koje je malo ko želeo da investira“, rekao je Vučić.

Izrazio je zahvalnost poštovanju koje Erdogan i investitori pokazuju Srbiji i naglasio da će oni od Srba dobiti iskreno prijateljstvo.

Pozvao je i srpske investitore da investiraju u Tursku.

„Dobrodošli Turci u Srbiju, a vi dragi Srbi izvolite u Tursku“, poručio je on.

Vučić je pozvao Srbe da investiraju u Tursku, iako, kako je primetio, neki govore kako je sada u Turskoj teško i čekaju neka bolja vremena.

Kako je istakao, kada je Erdogan došao na vlast u Turskoj BDP po glavi stanovnika iznosio je 3.500 dolara, a on ga je „doveo“ na 11.000.

„Pokažite mi evropskog i svetskog lidera koji je to uspeo da uradi“, rekao je Vučić.

Dodao je da je Erdogan danas, kada brani samostalnost i nezavisnost Turske pritisnut različim spoljnim faktorima, koji bu uvek želei to da ograniče i da imaju veći uticaj, ali da će Turska iz toga izaći snažnija, jer je turski narod vredan, a sam Erdogan posvećen napretku zemlje.

„I zato srpskim privrednicima poručujem da iskoristite priliku i vidite kako da investirate u Tursku i kako da privučete dodatne investicije iz Turske“, rekao je Vučić.

Ukazao je da gotovo da ne postoji nijedan turski investitor kojeg ne poznaje lično, sa kojim nije razgovarao nekoliko puta i kojem nije gledao lično da pomognem na neki način, kako bi pokazao da Srbija želi da vidi turske investitore u zemlji, da ne budu ovde stranci, već domaći, da oni zarade, a da naši ljudi dobiju plate i da mogu da žive.

U tom smsilu, rekao je da će se videti na koji način može da se pomogne tuskoj Tai grupi, a da nas Evropljani, kako kaže, ne optuže za državnu pomoć, jer 500 srpskih porodica žive od turskih investicija.

Vučić je pozvao turke da investiraju u srpske banje, koje su, kaže, vrhunske, ponovio da se uskoro završava istočni krak Koridora 10 i da više neće biti nijdan metar ka Bugarskoj i Grčkoj a da nije autoput.

„A, onda gradimo puteve ka Crnoj Gori i BiH“, rekao je Vučić i naveo da se čini kao da je u ranijem periodu bilo namedno odlučeno da se u tom delu ne grade autoputevi. „Sada podižemo sve to, da povezujemo narode, da dovodimo investitore i molim vas da nam po ovom pitanju pomognete“, rekao je Vučić.

Ukazao je da je moguća jača saradnja u oblasti odbrambenih tehnologija, ali i inovacionih tehnologija, veštačke inteligencije, robotike… jer je mnogo mladih talentovanih ljudi.

„Hvala na prijateljstvu i na tome što Srbiju doživljavate na dobar način. Hvala što ste otvarali fabrike na geografski različitim mestima u Srbiji, jer to govori koliko poštujte zemlju. Molim vas da dođete u još većem broju, a uveren sam da vas nećemo razočarati“, rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je za dobar odnos među državama najpotrebnije da postoji razumevanje među ljudima koje je predvode, a predsednik Turske Redžep Tajip erdogan je 2017. doneo velike promene u našu zemlju i region.

Vučić je, otvarajući Srpsko-turski poslovni forum, ukazao da je otac moderne Turske Kemal Ataturk, veliki reformator, bio lični prijatelj kralja Aleksandra Karađorđevića.

Ataturk je, prema njegovim rečima, razumeo srpski jezik i prepoznao egzistencijalne probleme balkanskih naroda.

Ukazao je da to prijateljstvo pokazuje koliko je lični odnos lidera dve zemlje važno za kvalitetan odnos dve države.

„Od njihovog poznanstva nas deli čitav vek. Srećan sam što sam mogao da upoznam, imao privilegiju da učim mnogo toga od predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i da unapredimo zajedno odnose naših zemalja“, rekao je Vučić.

On je ukazao da to ne govori u četiri oka, skriven od javnosti, već javno iskazuje sve što misli računajući da je to nešto što ljudi umeju da cene.

(Tanjug)