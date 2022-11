Dodatnih 580 miliona iz budzeta za kupovinu seoskih kuca

BEOGRAD – Rebalansom budžeta obezbeđeno je dodatnih 580 miliona dinara za kupovinu seoskih domaćinstava, što će omogućiti useljenje još 560 porodica, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

On je za TV Hepi rekao da od sledece sedmice počinje da radi komisija koja će odlučivati o zahtevima za dodelu seoskih kuća koji su podneti do 1. novembra.

Krkobabić je podsetio da je do sada dodeljena 1.101 seoska kuća u koje je useljeno više od 2.000 odraslih osoba i oko 1.500 dece, a sa novim useljenjima 5.000 mladih živeće na selu zahvaljujuci podršci Ministarstva za brigu o selu.

„Dogodilo se ono u šta je malo ko verovao, a to je da ljudi koji imaju u proseku manje od 29 godina, žive na selu, a još bitnije je da je 20 odsto njih iz gradova, krenulo ka selu“, rekao je Krkobabić za Hepi,prenosi Agrotv.net.

Ministar predviđa da će sve više ljudi da napušta prigradska naselja i odlazi na selo, jer, kako je rekao, kirije rastu, a na selu imaju mogućnost da dobiju „krov nad glavom“.

Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji on je ocenio da je pogrešno što je veliki broj Srba otišao sa te teritorije.

„Pušku, ženu i zemlju ne ostavljaš nikome. A mi smo bili toliko hrabri da odemo i sada moramo da rešavamo ove probleme. Ključ je da nam rubna podrucja ožive, da imamo ljude na našoj zemlji. Dnevno nam stiže od 13 do 15 zahteva. I to je bitno, mi to rešavamo“, rekao je Krkobabić.

(Tanjug)

