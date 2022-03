Dodeljena podrska od 646 mln RSD za 20 gradova i opstina

BEOGRAD – Ministarstvo privrede donelo je odluku o rasporedu i korišćenju 646,5 miliona dinara za podršku unapređenja poslovne infrastrukture kroz projekte u 20 opština i gradova, objavljeno je u Službenom glasniku.

Najveći dobitnicu su Novi Pazar koji za rekonstrukciju pristupne saobraćajnice do poslovne zone Mur dobija 62 miliona dinara, te Trstenik sa 52,8 za rekonstrukciju putne mreže u cilju razvoja turizma i privrede, i Kikinda sa 45,3 miliona dinara za izgradnju saobraćajnih površina u radnoj zoni Rasadnik.

Na listi dobitnika podrške su i Blace, Subotica za Čantavir, Sokobanja, Paraćin, Lebane, Tutin, Ljig, Kučevo, Knić, Bajina Bašta, Vranje, Doljevac, Ćićevac, Rača, Babušnica, Kruševac i Žitište.

Podrška ministarstva je do pune vrednosti projekta bez PDV-a za lokalne samouprave iz četvrte i treće grupe razvijenosti, a do 60 posto vrednosti za one iz druge i prve grupe razvijenosti.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.