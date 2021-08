Dostupne pozajmice EIB-a za otvaranje 5.500 radnih mesta

BEOGRAD – Evropska investiciona banka zaključila je tri nova zajma, dva sa lokalnim bankama i jedan sa Ministarstvom finansija i Razvojnim fondom Republike Srbije, u ukupnom iznosu od 290 miliona evra za srpske kompanije.

Firmama će biti dostupne pozajmice EIB za otvaranje 5.500 novih radnih mesta.

Ta sredstva su već dostupna malim i srednjim preduzećima za finansiranje obrtnih sredstava i dugoročnih investicija, očuvanje likvidnosti i radnih mesta, kao i proširenje poslovanja, kaže za portal Biznis.rs šef Regionalnog predstavništva Evropske investicione banke (EIB) za Zapadni Balkan Alesandro Bragonci (Alešandro Bragonzi).

Sredstva su, napominje Bragonci, obezbeđena u okviru finansijskog paketa Tima Evropa Evropske unije kao odgovor na kovid-19, čime je ukupna podrška EIB-a za oporavak sprskih kompanija od posledica virusa Covida-19 dostigla 380 miliona evra.

Kao takva, napominje Bragonci, ona će biti raspoloživa po povoljnijim i pristupačnim uslovima, dužim rokovima otplate i fleksibilnim uslovima.

„Želeli smo da omogućimo brzu i efikasnu raspodelu sredstava srpskim firmama, obuhvatajući najširi mogući spektar sektora, odnosno proizvodne, uslužne, trgovinske i poljoprivredne delatnosti, kao i privredne subjekte u oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja registrovane u odgovarajućem registru. Preciznije, kada je reč o 200 miliona evra koje je EIB ugovorila sa Razvojnim fondom Srbije, očekujemo da će ta sredstva zaštititi više od 47.000 radnih mesta u različitim sektorima i stvoriti 5.500 novih prilika za zapošljavanje za ljude u Srbiji“, naveo je on.

Cilj nam je i da pomognemo kompanijama da nastave svoje poslovanje, proizvodnju, lance snabdevanja i dalje se šire, istakao je Bragonci.

Podsetio da je od 2009. godine EIB investirala više od 2,2 milijarde evra u gotovo sve ključne sektore srpske privrede.

„Kada je naredni period u pitanju, EIB će ulagati sredstva za što brži oporavak Zapadnog Balkana od pandemije i njegovu transformaciju u digitalno, zeleno i povezano tržište. Kako bi se to ostvarilo, EIB će nastaviti da sarađuje u okviru inicijative Tima Evrope zajedno sa ostalim institucijama EU i pojačati podršku za izgradnju pouzdanije, efikasnije i obnovljive energetske infrastrukture, kao i za digitalizaciju i modernizaciju svih ključnih sektora – od zdravstva i saobraćaja do obrazovanja“, rekao je on.

Kaže da EIB nastoji da ubrza realizaciju projekata i nađe najbolji finansijski model koji često predstavlja kombinaciju zajmova, bespovratnih sredstava i tehničke pomoći.

Što se tiče povlačenja sredstava, primetan je pozitivan rastući trend, naveo je Bragonci.

„Na primer, u Srbiji je nivo isplaćenih sredstava za projekte u oblasti saobraćaja, kao što su putna i železnička infrastruktura i slično, a koje finansira EIB dostigao oko 80 odsto od preuzetih obaveza, što se može smatrati zadovoljavajućim. Naravno, nadamo se daljem poboljšanju u svim segmentima“, dodao je on.

(Tanjug)

