Dovoljno gasa, na transport i cenu ne utiče sukob u Ukrajini

PANČEVO – Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas Tanjugu da je obezbeđeno dovoljno gasa, te da na njegov transport do Srbije ne utiče sukob u Ukrajini, kao i da cena ostaje nepromenjena između 34 i 36 dinara po kubiku.

„Bezbedni smo u principu sa snabdevanjem gasa. Uglavnom se količine dostavljaju Balkanskim tokom“, rekao je on.

Ocenio je da Srbija za sada nema problem i objasnio da su rute koje dovode gas na Turski tok, a kasnije na Balkanski tok, daleko od sukoba u Ukrajini, i nisu naslonjene na pravce koji su išli preko te zemlje.

„Tehnički ne bi trebalo da imamo ikakav problem. Normalno, za svaki slučaj mi određene količine možemo nabaviti od trgovaca iz Mađarske i MOL-a kao proizvođača“, rekao je on.

U skladištu Banatski Dvor je 120 miliona kubika u vlasništvu Srbijagasa, a 165 miliona u vlasništvu ruskog Gaspromeksporta.

„Kada to sve saberemo otprilike pet miliona kubnih metara gasa dnevno, i uz neku supstituciju ukoliko bi došlo do potpunog prekida za koju smo sada spremni, jer je Vlada Srbije nabavila određene količine mazuta, mi možemo da izdržimo od 60 do 90 dana“, rekao je on.

Dodao je da je značajno da je elektroenergetski sistem stabilan, kao i sistem snabdevanja gasom, te da sistemi daljinskog grejanja rade bez problema.

„Srbijagas ima dovoljno novca na računu, koji je većim delom obezbedilo Ministarstvo finansija, a nešto i Srbijagas iz kredita ili tekuće likvidnosti. Uredba koju je donela Vlada Srbije je i konačna potvrda da podizanja cene gasa do kraja grejne sezone sigurno neće biti“, rekao je on Tanjugu.

Objasnio je da Uredba u praksi znači da će razliku u uvoznoj ceni na neki način platiti ili država Srbija ili Srbijagas putem nekakvog zaduženja, izdavanja obveznica ili na drugi način.

„To ćemo videti kada se sve ovo završi i mi podnesemo račun državi Srbiji i vidimo kolika je razlika u novcu“, rekao je on i dodao da će to rešavati buduća Vlada Srbije, buduće Ministarstvo finansija i Srbijagas.

Bajatović je ponovio da se u drugoj polovini godine očekuje novi ugovor sa Gaspromom sa cenom, kako je rekao, u principu nižom 30 odsto od berzanske cene, a očekuje da budu i nešto veće količine gasa.

„Očekujemo da ove godine potrošnja gasa u Srbiji pređe magičnu cifru od tri milijarde kubika, odnosno dostigne 3,2 milijarde“, rekao je on.

Naglasio je da će se srpska strana potruditi da u ugovoru sa Gaspromom najveći deo cene bude vezan za naftnu formulu, a deo će sigurno biti vezan za referentnu berzu na insistiranje Gasproma.

Govoreći o uticaju ratnog sukoba na cene gasa i nafte pre svega, on je istakao da to uvek, kao i sankcije, iskomplikuje situaciju.

„Čim pada poverenje kod proizvođača i snabdevača, to znači visoke cene energenata. Dobro je što mi za sada imamo novca. Održali smo što Vlada Srbije, što Srbijagas, nivo društvenog proizvoda. Znači puniće se budžet, rašće standard. Dok budemo mogli da održimo radna mesta i proizvodnju, dobro je za sve nas“, rekao je on.

Bajatović je rekao da se nada će uskoro početi da radi HIP Azotara u Pančevu koja proizvodi veštačka đubriva na bazi amonijaka, i dodao da se radi na tom pitanju.

Potvrdio je i da su obezbeđene dovoljne količine za početak rada TE- TO Pančevo što je najavljeno za početak marta.

„Predvideli smo količine gasa za TE TO Pančevo, i isporučićemo im ga. U ostalom i sada je se od gasa proizvodi oko 90 megavata u Novom Sadu, može se podići na 200 megavata ukoliko bude trebalo“, rekao je on.

Dodao je da će gasa biti dovoljno pored postrojenja u Pančevu i Novom Sadu, ako bude bilo potrebno i za termoelektrane toplane u Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu.

„Ali, nadam se da to neće biti potrebno“, rekao je on.

Govoreći o ceni Bajatović je objasnio da je ona sada za građane i industriju bazirana na nivou do 300 dolara za 1.000 kubnih metara gasa.

„Pošto ima još više od 30 ditributera, namerno neću da kažem kolika je cena, jer je negde dinar-dva viša, a negde manja. Ne bi trebalo da pređe 36 dinara u sistemu Srbijagasa, odosno 34 dinara. Kod nekih distributera je nešto više, a kod nas je trenutno to najjeftinije“, rekao je on.

(Tanjug)

