Drakulić: Ekspo je jedna kratka stvar, a ogromna investicija, kazahstanski je sada ruševina

Predsednik kluba Privrednik Zoran Drakulić rekao je na Kopaonik biznis forumu da je Ekspo 2027 „jedna kratka stvar, a ogromna investicija“, navodeći kao primer kazahstanski „sličan Ekspo koji je sada ruševina, niko u njega ne ulazi“, preneo je N1.

„Ako se nađe neka druga namena, onda ima smisla. Ali, mislim da taj Ekspo nema smisla“, rekao je Drakulić.Osvrnuo se i na izgradnju nacionalnog stadiona, navodeći da ne vidi potrebu da se u ovom trenutku troše pare na stadion, jer ima mnogo važnijih stvari.

„Kad ulazite u neku veliku investiciju, treba da se napravi neka studija… Mi prvo nemamo fudbal u Srbiji. Ja bih pre sredio postojeće stadione u Beogradu“, rekao je Drakulić.

Na pitanje kako gleda na projekat kopanja litijuma u Srbiji, za koji se zalaže vlada Srbije iako ga je obustavila, on smatra da litijum nema budućnost.

„To je zločin svakog ko gura tu priču, a ogroman je lobi u Srbiji. Prvo, stiže nam nova generacija baterija, vi danas u Kini, koja je najveći svetski proizvođač električnih automobila, imate da se 80 odsto njih pravi od natrijum-jonskih baterija, i to je budućnost, a ne litijum“, rekao je Drakulić.

Dodao je da Srbija mora da nađe tehnologiju da ne ošteti zemlju, a onda da priča oko eventualnih ulaganja, a to je sigurno narednih 10 godina, a pitanje je da li će litijum tada biti aktuelan.

„Vidite da je već pao na svetskoj berzi, Kinezi najavljuju neke nove baterije koje će biti 50 odsto jeftinije“, naveo je Drakulić.

Postavlja se, kako je rekao i pitanje električnih automobila, navodeći da 95 odsto vodećih ljudi u automobilskoj industriji ne veruje u električne automobile.

„Vi da napravite jedan električni automobil, vi zagadite atmosferu kao da 20 godina vozite dizel. Drugo, 80 odsto današnjih automobila na baterije puni se iz fosilnih goriva. Da li mi možemo toliku količinu struje da pravimo iz obnovljivih izvora“, rekao je Drakulić.

Komentarišući da privredna klima u Srbiji ne pogoduje domaćim privrednicima, što se moglo čuti na Kopaonik biznis forumu, on je naveo da strani ulagači imaju sasvim drugačiji tretman, a da Srbija mora da uredi ambijent koji nije dobar, da sredi institucije“.

Dodaje da privrednicima najviše smeta nesigurnost i ambijent u kojem rade.“Ima dosta firmi koje su uložile velike pare, a nisu dobile nikakvu pomoć države. Doduše, nama ne treba pomoć, treba nam dobar ambijent, dobri sudovi, ako dođe do nekog spora da se to ne razvlači 5-10 godina, inače odoše mnogi privrednici odavde“, upozorio je on.

Istakao je da su se na Kopaonik biznis forumu „razbacivale neke cifre, šta će biti za tri, šta će biti za 10 godina“, a da on u sadašnjem svetu ne bi davao prognoze ni za šest meseci.

„A s druge strane nema nama velikog rasta dok se ne sredi taj odnos prema domaćim ulagačima. Vidimo konstantan pad domaćih ulaganja i to će biti i dalje“, naveo je on.

Istakao je da je nedostatak tržišta u Srbiji i to što ne radi tržište kapitala.

„MMF je odvojio 30-ak miliona evra za pokretanje tržišta kapitala. Mi moramo da edukujemo naše privrednike da ne mogu samo organskim rastom da idu napred. Znači, moraju da koriste i druge fondove, pogotovu jeftine i da šire svoje poslove“, rekao je Drakulić.

Osvrnuo se i izjavu osnivača i predsednika Delta holdinga Miroslava Miškovića da razume ulaganje u stanogradnju i rekao da je ulaganje u stanove „veliki promašaj“.

„Doći će definitivno do pada tržišta. Ko će to da kupuje, kome ćete to da izdajete. To ima smisla samo ako ćete da dovedete milion ljudi u Srbiju, da budemo novi Dubai“, zaključio je Drakulić.

(Beta)

