Drakulić: Moguć odlazak stranih investitora iz Srbije usled presije svetskih političara

Predsednik poslovnog kluba u Srbiji „Privrednik“ Zoran Drakulić rekao je danas da presijom svetskih političara na njihove velike investitore u Srbiji, zbog situacije u kojoj se zemlja nalazi, može da se desi da oni odu i da zbog toga treba doneti pravilnu odluku kako zemlja da preživi.



Drakulić je za agenciju Beta rekao da je često kritikovao vlast, ali da je ovo trenutak kada treba doneti teške odluke i izbeći moguće sankcije.

„Ovo je preloman momenat, uvek sam kritikovao, ali sada je teško vreme i treba doneti pravilne odluke. Ja se u politiku ne mešam, ali odsada treba misliti gde ćemo dalje i kako će da preživi ova zemlja, pogotovu u ovom trenutku kada imamo skupe kredite, a imaćemo i dužničku krizu“, rekao je Drakulić povodom navoda da će se Srbija suočiti sa posledicama ako ne prihvati plan EU za Kosovo.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć da su mu predstavnici EU, SAD, Nemačke, Francuske i Italije prošle nedelje rekli da bi, ako odbije plan EU za Kosovo, došlo do zaustavljanja, a potom i povlačenja investicija iz Srbije.

Drakulić je tim povodom kazao da je „ovo momenat kada treba doneti teške odluke“.

„Ja sam za to da po svaku cenu izbegnemo sankcije, to bi nam sada najmanje trebalo, to govorim kao privrednik kome to teško može da padne. Očigledno da oni to hoće da reše, suviše je ozbiljno da bi se neko šalio, govoreći o mogućim posledicama po Srbiju ako odbijemo njihov plan“, rekao je Drakulić.

Dodao je da sankcije nisu isključene, a da je Srbija to jednom preživela i da ne treba ponovo kroz to da prolazi.

On je rekao da je godinama kritikovao zašto se najviše subvencija dodeljivalo stranim firmama.

„Govorio sam da to nije dobro. Trebalo je okretati se više domaćoj privredi, pa bi se sve ovo što bi moglo da se desi sada, lakše podnelo. Domaćim investitorima je trebalo značajno dati prednost pri dodeli subvencija“, naveo je Drakulić.

On je kazao da su strani investitori favorizovani u odnosu na domaće jer su „sa njima mogući svakakvi dogovori, dok je sa domaćim to teže“.

Trebalo je, kako je rekao, prioritet dati domaćim investitorima, jer ima „izvanrednih sa kojima je trebalo dogovarati i strategiju gde ulagati, što nije činjeno i što je veliki propust“.

„Ni danas nemamo neku strategiju šta da razvijamo, gde da idemo, vidi se gde nam ide poljoprivreda u situaciji kada će hrana biti toliko važna, ima osam milijardi ljudi na svetu, treba to ishraniti, a naš potencijal je ogroman u oblasti hrane, možemo da hranimo 50-60 miliona ljudi u svetu“, rekao je Drakulić.

Ocenio je da bi uvodjenje sankcija nanelo štetu i domaćim izvoznicima i da je pitanje da li će izvoz imati uopšte šanse, navodeći da je „u tom delu predsednik (Vučić) u pravu“.

Drakulić je kazao da su Srbiji potrebne strane investicije, ali da su subvencije možda mogle da se daju i na drugačiji način, a ne u vidu „tolikih iznosa“.

„Trebalo je i birati one kojima se daju ti podsticaji, a dokaz je da smo uprkos podeli tolikih suma novca imali i loših iskustava, da su odlazili kada su ih potrošili“, dodao je Drakulić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.