DRI dao preporuke EPS-u zbog nebrige o otpadnim vodama TENT-a

BEOGRAD – Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da Elektroprivreda Srbije nije izgradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda TENT- B, iznela je primedbe i za TENT-A, i konstatovala da se u te dve najveće termoelektrane u Srbiji nije kontinurano ispitivao ni kvalitet otpadnih voda, ni njihov uticaj.

DRI u danas predstavljenoj reviziji svrsishodnosti upravljanja industrijskim vodama u Srbiji navodi i preporuku EPS-u da nastavi sa izgradnjom postrojenja za TENT- B.

Po ovoj temi DRI je uradio reviziju i za Ministarstvo zaštite životne sredine, Direkciju za vode, te Agenciju za zaštitu životne sredine kojima su upućene preporuke.

Predsednik DRI Duško Pejović rekao je da su industrijske otpadne vode glavni zagađivač voda u Srbiji pa je cilj revizije bio da se utvrdi kako se upravlja takvim vodama.

„Najbitniji naš nalaz je da se nedovoljno poklanja pažnja upravljanju industrijskim otpadnim vodama, a najveći deo njih se pušta u vodotokove“, rekao je on.

DRI je navela da je potrebno unaprediti sistem upravljanja industrijskim otpadnim vodama kroz efikasniji nadzor i kontrolu, kao i preduzimanje aktivnosti na njihovom prečišćavanju pre ispuštanja.

Pejović je ocenio da su vode blago i prirodno dobro kojim upravlja država i da je njima potrebno upravljati racionalno i ekonomično kako bi se očuvala životna sredina.

Govoreći o reviziji koja se odnosi na efikasnost uspostavljanja interne finansijske kontrole u javnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od posebnog značaja, Pejović je rekao da je DRI uočio značajne probleme.

Naveo je da je tokom perioda od tri godine uočeno da 78 odsto javnih preduzeća nema adekvatno uspostavljen interni finansijski kontrolni sistem, a da kod 45 odsto subjekata nije uspostavljena interna revizija, iako je to zakonska obaveza.

„To dovodi do posledica pogrešno iskazivanja prihoda i primanja, te rashoda i izdataka, a tu je reč o milijardama dinara, kao i do niza drugih nepravilnosti“, rekao je on.

Dodao je da su problemi koje DRI uoči tokom revizija često posledica nedovoljno ili neadekvatno uspostavljenog sistema interne kontrole.

„Čak ni u najvećim preduzećima nije uspostavljen adekvatan sistem interne revizije“, rekao je on.

Proveravajući Centralnu jedinicu za harmonizaciju Ministarstva finansija, te javna preduzeća Infrastrukturu železnica, EPS i Puteve Srbije DRI je zaključila da je potrebno unaprediti internu finansijsku kontrolu i dodatno podići svest i razumevanje njenog značaja.

Za tri javna preduzeća konstatovano je da nisu uspostavili adekvatan sistem, te da nije usklađen sa međunarodnim standardima, pa postoji rizik da se ciljevi poslovanja neće ostvariti na pravilan, ekonomičan i efektivni način.

Utvrđeno je i da te javne kompanije imaju delimično popunjenje jedinice za internu reviziju.

DRI navodi da je Centralna jedinica za harmonizaciju nije donela najznačajniji metodološki materijal.

U reviziji Upravljanja incidentima u IKT sistemima od posebnog značaja DRI je zaključio da zbog nedostatka adekvatne razmene informacija o incidentima slabi ukupna informaciona bezbednost kritične infrastrukture.

Navode da je slabljenje te bezbednosti posebno izraženo kod IKT sistema od posebnog značaja.

DRI ističe da takvo stanje ukupne sajber bezbednosti izlaže informacionu imovinu riziku od oštećenja i trajnog gubitka.

„Veoma je značajno pitanje bezbednosti podataka i informacija u ovim sistemima i to nije razvijeno u odgovarajućoj meri kako je definisano u Zakonu o informacionoj bezbednosti“, rekao je Pejović.

Dodao je da se događaju incidenti, upadi u sisteme, i da je u poslednje vreme bilo ometanje rada organa u javnom sektoru.

Naveo je da su takvi upadi bili prošle godine izraženi kod više subjekata revizija.

Ministarstvu nadležnom za telekomunikacije DRI je uputio devet preporuka za koje smatra da bi doprineli povećanju bezbenosti.

(Tanjug)

