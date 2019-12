DRI: Još nema precizne evidencije o nepokretnostima

BEOGRAD – Informacioni sistem Registra nepokretnosti u javnoj svojini ne omogućava evidentiranje podataka na potpuno efikasan način i korisnici nisu preduzeli sve što je neophodno u vezi evidentiranja podataka u registru, pokazala je revizija svrsishodnosti poslovanja koju je sprovela Državna revizorska institucija (DRI).

Iako je Zakon o javnoj svojini usvojen 2011. godine, u Srbiji još uvek nema precizne evidenciju o nepokretnostima kojima raspolaže, rekli su predstavnici DRI predstavljajući rezultate revizije svrsishodnosti poslovanja „Efikasnost informacionog sistema za registar nepokretnosti u javnoj svojini” koja je sprovedena u periodu od aprila do septembra 2019. godine.

U 2016. godini je uspostavljen javni elektronski Registar nepokretnosti u javnoj svojini, a trenutna ažurnost Registra nepokretnosti u javnoj svojini je na niskom nivou, rečeno je prilikom predstavljanja revizije.

U reviziji se navodi da je evidentirano 230.000 nepokretnosti, a procene o konačnom broju imajući u obzir sve vrste nepokretnosti nije moguće utvrditi.

Kada su u pitanju lokalne samouprave, samo 48 odsto njih je obavilo evidentiranje u sistem, a 52 odsto nije evidentiralo.

Slična je situacija i kada su u pitanje duge vrste korisnika, a s druge strane, uzroci niskog nivoa upotrebe informacionog sistema Registra nepokretnosti u javnoj svojini su nedovoljni kapaciteti, manjkavosti u softverskom rešenju, neadekvatna obučenost korisnika…

Iako je u prethodne tri godine bilo više unapređenja informacionog sistema, to nije

dovelo do željenih rezultata, i postoji prostor za dodatna poboljšanja celokupnog sistema, kako aplikacije, tako i u organizaciji onih zaposlenih kod

korisnika koji su zaduženi za ove poslove, i u delu poslova koje obavlja Republička direkcija za imovinu.

Osnovni zaključak je da je nedovoljna aktivnost korisnika i neadekvatno IT upravljanje je dovelo do neispunjenja osnovnog cilja Registra nepokretnosti u javnoj svojini, a to je sveobuhvatna jedinstvena i ažurna evidencija.

Iako ISRNJS Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ispunjava propisane obaveze, korisnici nisu prepoznali njegovu upotrebljivost za poslove upravljanja imovinom i nisu ili su delimično unosili podatke o svim nepokretnostima.

Postojeći način pristupa aplikaciji koji se ogleda u obaveznoj upotrebi elektronskog sertifikata je kod jednog broja korisnika otežao ili onemogućio rad, zbog toga što lica zadužena za unos nemaju elektronski sertifikat, ili zbog tehničkih problema sa njegovim korišćenjem.

(Tanjug)