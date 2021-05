Drobnjak: Na jesen gradnja puta od Prijepolja do Zlatara

BEOGRAD – Početak izgradnje deonice puta između Prijepolja i Zlatara očekuje se u avgustu ili septembru, izjavio je danas v.d. direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak i dodao da je u toku izrada projekta.

„Tu imamo da uradimo i 6,5 km od Prijepolja do manastira Mileševa, koji u oktobru slavi 800 godina postojanja, a na ovom delu treba da uradimo i kanalizaciju, vodovod“, rekao je Drrobnjak gostujući na TV Pink.

Naveo je da je u subotu obišao radove na saobraćajnici Požega-Preljina, gde je, kako je istakao, najvažnije da se završi deonica od Preljine do Pakovraće u dužini oko 11 km, da više ne bi bilo problema i zastoja na obilaznici oko Čačka, kao što jer bilo za prvomajske praznike.

Drobnjak je naglasio da je politika zemlje da se osim auto-puteva i brzih saobraćajnica rade i manji putevi i potvrdio da će Evropska banka za obnovu i razvoj i Svetska banka Srbiji dati kredit za izgradnju lokalnih puteva.

Ovi putevi su, prema njegovim rečima, veoma važni za ostanak mladih u selima i eventualni povratak onih koji su već otišli.

Kada je reč o lokalnim putevima, naveo je da će se neki raditi kao a drugi rehabilitovati.

„Radićemo rehabilitaciju puta od Donjeg Milanovca ka Kladovu, zatim od Kučeva prema Majdanpeku. Radimo deonicu od Merošine prema Prokuplju, koja je veoma loša, idemo da radimo postojeći put od Prokuplja do Merdara“, naveo je Drobnjak.

Na pitanje šta će biti sa Pančevačkim mostom, da li će se rekonstruisati postojeći ili graditi novi, Drobnjak je rekao da se ide na izgradnju sektora C obilaznice od Bubanj potoka do Pančeva i da će se tu raditi novi putnički i železnički most preko Dunava.

(Tanjug)

