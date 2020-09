Drobnjak o rekonstrukciji deonice od Užica do Zlatibora

PAKOVRAĆE/ČAČAK – Direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak rekao je danas da će forsirati Puteve Užice da rekonstrukciju puta od Užica do Zlatibora završe do 15. oktobra.

“Putevi Užice za 12-13 dana treba da je završe taj put što se tiče asfalta i samo im ostaje da urade mostove. To su dva mosta koja nisu baš kratka, imaju ozbiljnu tehnologiju, šire most za 10 do 15 centimetara, nije to jednostavno da se uradi. Oni su rekli da će da završe do kraja oktobra, forsiraću ih, svaki dan ću ih zvati da to bar završe do 15. oktobra”, rekao je on danas u Pakrovaću kod Čačka gde je održan sastanak radne grupe koja prati izgradnju deonicu auto-puta od Preljine do Požege.

(Tanjug)

