Drobnjak: Putarine neće poskupeti

BEOGRAD – Putarine neće poskupeti, izjavio je danas direktor Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ Zoran Drobnjak.

Drobnjak je za TV Prva rekao da se za prvih devet meseci ove godine beleži povećanje protoka saobraćaja kroz Srbiju za više od deset odsto u odnosu na 2019. godinu.

Kada je reč o deonici Preljina-Požega, Drobnjak je ukazao da su postojali problemi sa izvođačem.

„Trebalo je da bolje rade u martu, aprilu i maju. Gledamo da se to završi do kraja marta sledeće godine“, rekao je Drobnjak.

On je istakao da dosta toga ne zavisi samo od radnika, već su bitni i vremenski uslovi.

„U zimskom periodu ne može da se radi asfalt“, podsetio je Drobnjak i ponovio da ova deonica nije laka, budući da ima dosta mostova i nasipa.

On je dodao da će se, kada se ova deonica završi, brže stizati od Beograda do Čačka, ali i od Čačka do Požege, Zlatibora…

„Nikad se nije gradilo kao sada“, zaključio je Drobnjak.

(Tanjug)

