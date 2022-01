Drzava ce produziti Uredbu o ograničenju cena namirnica

BEOGRAD – Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Branislav Nedimović izjavio je danas da Radna grupa Vlade Srbije razmatra produžetak važenja Uredbe o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica.

„Rok važenja uredbe je do 10. februara. Imamo Radnu grupu i razmatramo da to produžimo za još jedan vremenski interval, dakle poskupljenja neće biti“, rekao je Nedimović gostujući na TV Prvoj.

Istakao je da na tržištu Srbije ima dovoljno azotnih đubriva za zimsku prihranu pšenice.

„Naredne nedelja stiže još 70.000 tona ureje, tako da ćemo imati i za kukuruz. Srbija će imati svih 400.000 tona veštačkih đubriva na raspolaganju“, najavio je ministar poljoprivrede.

Nedimović je rekao da će danas startovati mera državne pomoći za nabavku mineralnih đubriva.

„Sa 10 poslovnih banaka smo dogovorili meru za nabavku đubriva. Radi se o kratkoričnim kreditima do tri godine sa grejs periodom koji može da bude do godinu dana. To proizvođači dogovarajus bankom, a država finansira kompletnu kamatu. Tako da vas tona đubriva ako je 920 evra, kada uzmete ovaj kredit i ako kupujet za keš, košta 850 evra, što znači da oko 70 evra po toni država plaća“, objasnio je Nedimović.

Druga mera pomoći je ukidanje carine od 10 odsto za nabavku azotnih đubriva iz trećih zemalja, odnosno iz arapskih i dalekoistočnih zemalja gde ovih đubriva ima dovoljno.

„Cena ureje je bila 620-630 dolara po toni pre tri-četiri dana u Konstanci i u Baltičkim lukama. To će da bude u Srbiji za

tri-četiri dana i cene će još da padaju“, rekao je Nedimović.

Ministar je dodao da je trenutno cena pšenice za žetvu krajem juna i početkom jula već dostigla 28 dinara plus PDV, što je gotovo dvostruko više nego prošle godine.

Nedimović je izneo podatak kako je cena proizvodnje pšenice povećana za 50 do 56 procenata u donosu na prošlu godinu, ali je napomenuo da je cena pšenice na berzi povećana za 90 odsto.

(Tanjug)

