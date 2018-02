Država pozvala poslodavce u Srbiji da zašite zaposlene koji rade po hladnoći

Uprava Ministarstva rada Srbije za bezbednost i zdravlje na radu je danas pozvala poslodavce da primene propise o zaštiti zaposlenih tokom rada napolju po hladnoći i da im obezbede adekvatnu opremu, tople pomoćne prostorije i tople napitke.

Najugroženiji su zaposleni u gradjevinarstvu, saobraćaju, šumarstvu, ribarstvu, komunalnim delatnostima i elektro-monteri koji rade na dalekovodima.

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu je donela Smernice za rad napolju po hladnoći, čija je svrha da pomogne poslodavcima i zaposlenima da se pripreme za to.

U zimskim uslovima rada poslodavac odlučuje da li da smanji posao ili da ga privremeno sasvim obustavi, ukazala je Uprava u saopštenju.

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu upozorava da inspekcija rada može da poslodavcu naloži preduzimanje mera, a i da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca koji ne primenjuje preventivne mere ili ako zaposlenima ne obezbedi sredstva i opreme za ličnu zaštitu na radu.

Kazne za to su od 800.000 do milion dinara za pravno lice, 400.000 do 500.000 dinara za privatnog preduzetnika, a za odgovorno lice kod poslodavca 40.000 do 50.000 dinara.

