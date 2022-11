Dugalić: Inflacija teža od korone

BEOGRAD – Profesor Ekonomskog fakulteta Veroljub Dugalić ocenio je danas da je situacija u Srbiji zbog inflacije sada teža nego što je bila u vreme korone, ocenivši da bi mogao da se ponovi scenario od pre dve godine kada je NBS zbog korona virusa proglasila moratorijum za otplatu kredita.

„To bi možda u jednom trenutku bilo privremeno rešenje, a trajno će se naći kada se suzbiju problemi koji su doveli do nastanka inflacije. Sada se nalazimo u težoj situaciji od one sa koronom, jer je trenutno stanje izazvano inflacijom. Kada inflacija krene, teško se zaustavlja sve dok se ne otklone uzroci koji su do nje doveli , a to je malo teže. Problemi na svetskim tržištima su preneti kod nas“, kazao je Dugalić gostujući na TV K1.

On je podsetio NBS pokušava svojim merama da utiče na inflaciju, p poskupljuju se krediti, smanjuje se tražnja i na taj način pokušava da se spreči inflacija.

„To je ono što NBS može da uradi, da smanji količine novca u opticaju i smanji tražnju, ali to je pogrešan lek za bolest koju imamo. Pravi lek je da dođe do normalizacije u snabdevanju strujom, naftom i gasom“, ocenjuje ekonomski stručnjak.

Govoreći o rastu rata kredita za građane, on objašnjava da se u tu situaciju došlo zbog globalnog problema inflacije i dodaje da „ako je inflacija 12 odsto, nije logično da kamatne stope budu dva, tri, četiri odsto“.

On je dodao da Centralne banke i Narodna banka Srbije povećavaju referentnu kamatnu stopu postepeno, jer veliki nagli skokovi izazivaju velike šokove.

„To nije dobro, a dešava se već osmi put u skladu sa rastom inflacije. Teško je to preduprediti dok traje ovakva situacija sa ovakvim nivoom inflacije“, ističe Dugalić.

Kad je reč o rastu referentne kamatne stope, on kaže da je teško reći do koje granice može da ide referentna kamatna stopa, jer ne znamo kolika će biti inflacija.

„Ako inflacija bude 30 odsto, onda će i referentna kamatna stopa da raste. Ako se inflacija zadrži na nekih 12 do 15 odsto, referentna kamatna stopa neće previše rasti“, objasnio je Dugalić.

On je dodao da je Srbija često bila suočena sa problemom inflacije, osim u poslednjih nekoliko godina kada je, kako kaže, inflacija zaista bila minimalna.

Oni koji vladaju svetom smatraju da je veća opasnost od inflacije nego od recesije u koju će ući svetska ekonomija, tvrdi profesor.

„Recesija se rešava, ali kada inflacija krene to je spirala i nju je teško zaustaviti. Kretanje inflacije u našoj zemlji uvek podstakne velika ponuda novca, odnosno ekspanzivna monetarna politika, a mi to nismo imali. U ovom slučaju to je loša konkurencija. Proizvođači hrane zloupotrebljavaju ovu situaciju i povećavaju cenu svojih proizvoda koristeći ove okolnosti koje imamo i to onda povećava i opšti nivo cena na tržištu“, navodi Dugalić.

Objašnjava da kada se poveća cena struje dolazi do opšteg skoka cena i ističe da je „vreme jeftinog novca“ za sada iza nas.

Naglašava da je veliki deo uticaja došao spolja i da najviše stradaju male zemlje kao što je i Srbija u ovoj i sličnim situacijama.

„Teško je naći dobar odbrambeni mehanizam. Krediti su bili povoljni, ali i to je prolazno kao i ova situacija sada“, navodi Dugalić.

On je takođe rekao da su velike količine novca koje su došle „spolja“, uzrokovalo rast cena nekretnina u Srbiji, a dodatno i to što je, prema njegovom mišljenju, došlo mnogo ljudi iz Ukrajine i Rusije.

„Velike količine novca su unete u Srbiju u poslednje vreme i jedan od načina da se zaštiti finansijska aktiva je ulaganje u nekretnine“, ocenjuje Dugalić.

Profesor ekonomije je savetovao građane da zbog trenutne inflacije štede u evrima a one koji imaju više novca da ulažu u nekretnine napominjući, međutim, da je cena nekretnina previsoka i da je „opšti lek ulaganje u zlato“.

„Savet za građane je da sačekaju, sem ako nemaju preku potrebu zbog koje moraju da se zadužuju u bankama. Građani treba da pričekaju sa uzimanjem kredita, odnosno sa bilo kakvim zaduživanjima“ , zaključio je Dugalić.

(Tanjug)

