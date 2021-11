Dušan Bajatović: „Gasovod bi mogao da proradi do 6 ujutru“

BEOGRAD – Do ponoći bi trebalo da bude sanirana havarija u Bugarskoj a za puštanje gasa treba od dva do šest sati, pa bi sistem mogao do šest ujutro da proradi, rekao je večeras direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Gostujući na TV Tanjug on je rekao da očekuje da će Srbija do ponoći imati u tehničkom smislu osposobljen sistem, koji će ujutru do šest sati i profunkcionisati.

(Tanjug)

