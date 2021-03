Dva sindikata u kragujevačkoj Zastava oružje različito vide stanje u fabrici

Dva sindikata u kragujevačkom preduzeću „Zastava oružje“ iznela su danas različita vidjenja stanja u toj fabrici, i dok je Industrijski sindikat požao rad njenog Nadzornog odbora (NO), Samostalni sindikat je odbor okrivio za urušavanje fabrike i gubitke.

Prema današnjem saopštenju Samostalnog sindikata, radnici fabrike Zastava oružje očekuju da se Ministarstvo odbrane aktivno uključi u „razrešenje krize koja već duže vreme potresa tu fabriku, što je posledica rada NO“.

Taj sindikat je u sredu ukazao na to da je fabrika dovedena na ivicu bankrota, ima gubitke od 18 milijardi dinara, a da je fabrički sistem „razoren“ stalnim promenama rukovodećeg kadra.

Danas je upozorio na „protivstatutarnu“ odluku NO o smenjivanju izvršnog direktora proizvodnje Zorana Šušića, na sednici koja je prekinuta pošto je došlo do burne rasprave rukovodstva i NO.

„Prema rečima očevidaca koji su prisustvovali sednici, predsednik Nadzornog odbora Ivica Marjanović je samovoljno razrešio i postavio novog izvršnog direktora, a da pritom nije bilo glasanja članova NO. Takva praksa je sprovodjena i prilikom smena prethodnih izvršnih direktora“, navodi Samostalni sindikat u saopštenju.

Sindikat, koji štiti interese društvenog kapitala koji u strukturi vlasništva učestvuje sa 24,58 odsto, uputio je zahtev rukovodstvu fabrike da se pokrene postupak poništavanja nezakonito donete odluke.

Traži i da se, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, pokrene imovinsko-pravna odgovornost članova NO zbog nezakonitosti u radu i rušenja ugleda fabrike.

Sindikat zahteva da se spreči dalje bezakonje i da pravna služba fabrike pobije nezakonite odluke Nadzornog odbora, koje se odnose na poništavanje odluka koje je potpisivao Zoran Šušić, dok je obavljao funkciju izvršnog direktora.

Taj sindikat insistira i da se za novopostavljenog izvršnog direktora u kadrovskoj službi proveri dosije, s obzirom da postoje saznanja da je učestvovao u otudjivanju goriva za vreme ratnog i vanrednog stanja prilikom NATO bombardovanja 1999. godine.

S druge strane, Industrijski sindikat fabrike Zastava oružje je danas saopštio da je smenjeni direktor Zoran Šušić u novembru 2020. godine stekao zakonske uslove za penziju, a da NO nije odobrio zaključenje Sporazum o produžetku radnog odnosa.

„Ingerencije postavljanja i smenjivanja izvršnog menadžmenta fabrike u skladu sa zakonom su u domenu rada Nadzornog odbora, a ne sindikalnih organizacija ili nekog drugog zaposlenog u preduzeću, svidelo se to nekom ili ne“, naveo je u saopštenju Industrijski sindikat.

Ta sindikalna organizacija je dodala i da su pretnje Samostalnog sindikata o odlasku radnika u Beograd i okupljanju ispred Ministarstva odbrane „smešne i budalaste svim zaposlenima“.

„Ko će da daje dane odmora da bi branio debelo plaćenu funkciju jednom penzioneru“, upitao je u saopštenju Industrijski sindikat.

(Beta)

