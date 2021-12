Dve kineske kompanije najveći izvoznici u Srbiji (FOTO/VIDEO)

U Srbiji su dve kineske kompanije najveći izvoznici – Zidjin (Zijin) u čijem je većinskom vlasništvu Rudarsko topioničarski basen (RTB) Bor i HBIS grupa koja je vlasnik smederevske železare. Na kraju trećeg kvartala ove godine izvoz Zidjin Bor koper (Zijin Bor Copper) bio je 626,9 miliona evra, a HBIS grupe 619,6 miliona evra.

Do dolaska HBIS grupe, 2016. godine, vlast u Srbiji je imala velike glavobolje zbog gubitaka smederevske železare, koja sada zapošljava više od 5.500 radnika i ima oko 10.000 kooperanata.

O tome govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Železara će, od preuzimanja do kraja 2021. godine, za plate isplatiti 367 miliona evra, pri čemu je i uvećala broj zaposlenih za 102. To znači da bi toliki bili naši troškovi na Železaru, ukoliko smo hteli da zadržimo isti broj zaposlenih, a znate da nismo imali „biznis kejs“, da smo molili po svetu jer nam je železara vraćena za dolar, da nismo mogli da upalimo ni jednu peć, bez kakvih investicija, bez ičega. Samo troškovi za plate za nas bi bili ovoliki, i na sve to računajte i ostale troškove koji ne bi bili manji od 150 od 200 miliona evra. Dakle, ono šte je Republika Srbija ovom investicijom uštedela je više od pola milijarde evra.“

RTB postaje drugi najveći izvoznik bakra u Evropi, posle Poljske i drugi najveći izvoznik zlata, posle Finske. Zapošljava oko 5,700 radnika čije su plate oko 100.000 dinara (više od 830 evra), dok je prosečna plata u Srbiji oko 66.000 dinara.

„Zidjin je od decembra 2018. do danas za plate uplatio 254 miliona evra, a mi smo pre njihovog dolaska bili dužni 1,2 milijardi evra, jer su tolike bile obaveze RTB-a. Što se bakra tiče uspeli smo da ušedimo zahvaljući njihovim investicijama za samo tri godine najmanje 400 miliona evra“, naglasio je Vučić.

Medju 15 najvećih izvoznika u Srbiji je i kineski Zidjin majning (Zijin Mining) koja je u oktobru ove godine u okolini Bora otvorio rudnik bakra i zlata Čukaru Peki.

Očekuje se da će, kada počne proizvodnja kineskog Linglonga, koji u Zrenjaninu gradi fabriku guma za automobile, ta kompanija biti jedan od najvećih izvoznika.

