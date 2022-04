DZenet Jelen pozvala EU na oprez oko zabrane ruske energije

LONDON – Američka ministarka finansija DŽenet Jelen upozorila je Evropu da bude obazriva u pogledu uvođenja potpunog embarga na uvoz ruskih energenata, jer bi takva odluka mogla da nanese štete globalnoj ekonomiji i da uspori rast.

Jelenova je na konfereneciji za novinare na marginama prolećnog zasedanja MMF-a i Svetske banke u Vašingtonu, rekla je da bi momentalna zabrana uvoza EU „bez sumnje podigla svetske cene nafte“ i da bi „imala štetan uticaj na Evropu i druge delove sveta“, preneo je Fajnenšel tajms (FT).

„Srednjoročno, Evropa očigledno treba da smanji svoju zavisnost od Rusije u pogledu energije, ali moramo da budemo oprezni kada razmišljamo o potpunoj evropskoj zabrani uvoza nafte“, rekla je ona.

Dodala je da potpuni embargo možda ne bi imao veliki negativan uticaj na finansije Moskve, jer Rusiji pogoduju više cene.

Umesto toga, smatra ona, fokus zapadnih saveznika trebalo bi da bude na pokušaju da se smanje „prihodi od prodaje nafte i gasa” Rusije.

„Kada bismo mogli da smislimo način da to uradimo, a da ne naštetimo celom svetu putem viših cena energije, to bi bilo idealno. I to je stvar koju svi zajedno pokušavamo da rešimo“, navela je Jelenova.

Članice EU razmatraju zabranu uvoza ruske nafte zbog, kako navodi FT, zločina koje su moskovske snage počinile nad ukrajinskim civilima. Zabrana uvoza gasa je politički i ekonomski teža odluka, ali bi mogla biti na stolu u kasnijoj fazi.

SAD su uvele potpunu zabranu uvoza ruske energije, i ograničile nove američke investicije u ruski energetski sektor. Ali, ekonomski ulog Vašingtona je mnogo manji od evropskog, budući da ruski energenti imaju zanemarljiv udeo u ukupnom američkom uvozu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.