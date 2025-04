EBRD i EU pokreću novi vid finansiranja MSP na Zapadnom Balkanu

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je danas objavila da će mala i srednja preduzeća (MSP) Zapadnog Balkana moći da iskoriste novi vid finansiranja putem programa „Go Digital na Zapadnom Balkanu“.

Taj program kombinuje kredite, podsticajne grantove i tehničku pomoć za ulaganja u digitalizaciju, automatizaciju i zelene tehnologije.

Cilj programa kojeg je pokrenula EBRD, uz podršku Evropske unije (EU), je podsticanje inovacija, konkurentnosti i održivog rasta u privatnom sektoru Zapadnog Balkana.

Kao deo programa, EBRD će plasirati do 350 miliona evra partnerskim finansijskim institucijama u regionu Zapadnog Balkana za dalje kreditiranje ka malim i srednjim preduzećima.

We’re launching our new SME financing programme in the Western Balkans! EBRD loans and #EU grants will help SMEs invest in digitalisation, automation and green technologies.

Register: https://t.co/jAEN8RIwmk pic.twitter.com/ABWSSFEpNd

— The EBRD (@EBRD) March 31, 2025

Preduzeća će takođe moći ostvariti pravo na bespovratna sredstava u iznosu od 10 odsto iznosa kredita koje finansira EU.

Ukupno, EU obezbeđuje za 27,6 miliona evra podsticajne grantove i tehničku pomoć za program, osiguranih kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

Generalni direktor finansijskih institucija EBRD Fransis Maliž rekao je da program „Go Digital na Zapadnom Balkanu“ ima za cilj značajno unapređenje nivoa digitalizacije malih i srednjih preduzeća, osnažujući ih da postanu inovativnija, produktivnija i konkurentnija na globalnom nivou.

„Program će adresirati zaostatke u usvajanju digitalnih tehnologija od strane malih i srednjih preduzeća širom regiona. Zajedno sa našim partnerima iz finansijskih institucija i sa donatorima postižemo sistemski uticaj u regionu jačanjem inovacija u sektoru malih i srednjih preduzeća kako bismo izgradili konkurentne i robusne ekonomije za budućnost“, kazao je on.

Od 2009. godine, EU je putem WBIF kanalisala 628 miliona evra za podršku rastu privatnog sektora na Zapadnom Balkanu, kroz grantove, garancije i kombinovano finansiranje, pomažući u izgradnji inovativnijih i ekosistema pogodnijih za poslovanje, piše u saopštenju.

Navedeno je da je EBRD ključni institucionalni investitor u regionu Zapadnog Balkana sa više od 20 milijardi evra uloženih do danas otkako je počela da radi u regionu sredinom 1990-ih.

Istaknuto je i da privatni sektor, a posebno mala i srednja preduzeća, ostaju među ključnim oblastima ulaganja EBRD.

Mala i srednja preduzeća čine 99 odsto svih preduzeća na Zapadnom Balkanu i igraju ključnu ulogu u ispunjavanju ciljeva digitalne i zelene tranzicije, naglašavajući potrebu za održivim poslovnim praksama.

Automatizacija i digitalizacija podstiču produktivnost, a preduzeća koja usvajaju ove tehnologije ostvaruju povećanje efikasnosti do 20 odsto.

Ipak, kako je navedeno, mnoga mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu se bore s usvajanjem digitalnih tehnologija i transformacijom, pa je nivo digitalizacije 20 odsto poena niži u odnosu na malih i srednjih preduzeća iz EU, a samo petina malih i srednjih preduzeća prodaje online, dok manje od 10 odsto koristi inovativnija digitalna rešenja kao što su cloud računalstvo, bid data i AI.

Ukazano je da, s obzirom da se mala i srednja preduzeća bore da obezbede odgovarajuća sredstva za digitalizaciju, i dalje postoji značajan neiskorišćeni potencijal preduzeća za ulaganje u IKT kako bi se pojednostavilo poslovanje, automatizovao proces, povećala efikasnosti, povećala prodaju, poboljšala korisničko iskustvo i povećala pristup tržištu, što je sve pokretač konkurentnosti.

Iz EBRD su naveli da novi program nastoji da reši ove nedostatke tako što će poboljšati i digitalnu svest i pristup finansijama.

Mala i srednja preduzeća će moći da se prijave za finansiranje širokog spektra tehnologija i investicionih rešenja, od jednostavnog usvajanja automatizovanih i robotizovanih industrijskih rešenja do složenih digitalnih alata za donošenje odluka i alata za prikupljanje i analizu podataka, doprinoseći tako dekarbonizaciji i efikasnosti resursa.

Kreditna linija će biti dostupna u više od 10 finansijskih institucija sa kojima će EBRD biti partner, uključujući i banke i lizing kompanije u regionu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com