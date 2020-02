Egipatska turistička delegacija na Sajmu u Beogradu

BEOGRAD, 20. februara (tanjug) – Gada Šalabi, zamenica ministra turizma i antikviteta Egipta izjavila je danas na Sajmu turizma, gde je Egipat zemlja partner i počasni gost, da njena zemlja želi da promoviše tokom cele godine srpskim turistima Egipat kao turističku destinaciju, a posebno se to odnosi na kulturni turizam, a u svetlu skorog otvaranja Velikog egipatskog muzeja i završetka Muzeja civilizacije.

Ona je govorila i o verskom turizmu putem oživljavanja rute Svete porodice, a ukazala je i na otvorene mogućnosti za saradnju između dve strane u oblasti medicinskog i banjskog turizma.

Ambasador Egipta u Beogradu Amr Alguvejli je ukazao na važnost saradnje u oblasti turizma posebno jačanje bilateralnih veza uopšte, oslanjajući se na postojeće bilateralne memorandume o saradnji i aktiviranjem njihovih članova u oblasti tehničke saradnje, čime bi se ostvarila uzajamna korist za obe zemlje.

Šalabi i Alguvejli su danas na sajmu imali više sastanaka u okviru prvog učešća Egipta kao zemlje partnera, a s potpredsednikom Vlade i ministrom turizma Rasimom Ljajićem razgovarali su o pozitivnom razvoju veza između dve zemlje u oblasti turizma uključujući i veliki porast broja srpskih turista u Egiptu koji se udvostručio od 2017. do 2019, kao i ponovno uspostavljanje direktne avionske linije do Kaira posle 15 godina prekida, te linije do Šarm El Šeika i Hurgade posle 6 godina prekida.

Ljajić je govorio o jačanju saradnja posebno u rečnom turizmu, privrženosti Srbije za razmenu tokova turista između dve zemlje…

On je izrazio zadovoljstvo pozivom da poseti Egipat koji je uputila zamenica ministra antikviteta i turizma predloživši početak akcionog plana za razvoj turističkih veza između dve zemlje.

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Miroslav Knežević i direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović priredili su radni ručak u čast egipatske delegacije uz učešće Mohameda Eleve, predstavnika Ministarstva životne sredine Egipta.

Dve strane razgovarale su o razvoju saradnje u oblasti turizma, posebno u oblasti eko-turizma.

(Tanjug)