EIB podržava uključenje zapadnog Balkana u EU

KRANJ – Predsednik Evropske invešticione banke (EIB) Verner Hojer potvrdio je tokom samita EU i zapadnog Balkana održanog u Brdu kod Kranja, podršku te banke zelenoj i digitalnoj transformaciji regiona u skladu sa Ekonomsko-investicionim planom EU, saopštila je EIB.

Dodaje se da je EIB ponovo potvrdila svoju ulogu vodećeg finansijera održivih projekata i da će doprineti uvođenju Ekonomsko-investicionog plana finansijskom i

tehničkom podrškom i ojačati svoje lokalno prisustvo.

U saopštenju se navodi da EIB, kao banka EU, u potpunosti podržava politiku proširenja na zapadnom Balkanu uz pristup prilagođen regionu, uključujući podršku usaglašavanju sa normama i standardima EU.

Navodi se da je Hojer ponovio da EU podržava evropsku integraciju u regionu, održiv oporavak od pandemije kovida 19 i digitalizaciju regionalnog tržišta.

On je podsetio da su ti ciljevi deo Ekonomsko-investicionog plana EU za zapadni

Balkan, koji pruža okvir za investicioni paket vredan gotovo 30 milijardi evra, namenjen podsticanju održivijeg, zelenog, digitalnog rasta, usmerenog na stanovnike regiona.

Hojer je napomenuo da EIB namerava da pruži obimnu finansijsku i savetodavnu podršku čiji cilje je da ubrza pripremu i sprovođenje ključnih projekata za održivu povezanost, digitalizaciju i zelenu tranziciju, koji će omogućiti ublažavanje uticaja

klimatskih promena i prilagođavanje njima.

Dodaje da su te inicijative ključne za podsticanje dugoročnog privrednog oporavka, regionalne saradnje i usaglašavanje sa standardima EU.

„Podrška Evropske investicione banke biće ojačana većim lokalnim prisustvom i pristupom koji je prilagođen ovom evropskom regionu. Plan ponovo potvrđuje ulogu EU kao glavnog partnera. On omogućava da region usvoji norme i standarde EU pre svog

pristupanja EU. To će ubrzati društveno-ekonomsku integraciju zemalja u okviru regiona, kao i njihovu integraciju sa EU. On će, pomoću strogih zahteva za nabavke obezbediti kvalitetne investicije i transparentnost“, naglasio je Hojer.

Naveo je da će EIB intenzivirati saradnju sa svim ključnim partnerima u javnom i privatnom sektoru na pokretanju najvažnijih projekata i finansijskih proizvoda koji su od suštinskog značaja za ekonomsku transformaciju regiona, proširujući svoju podršku na dijalog o politikama, izgradnju kapaciteta i usvajanje pravnih tekovina EU.

Kao važan primer ovog pristupa Hojer je naveo prvi Železnički samit zapadnog Balkana održan u Beogradu, koji su organizovali EIB, Evropska banka za obnovu i

razvoj (EBRD), Evropska komisija i Transportna zajednica.

Dodao je da su počeli i građevinski radovi na železničkom Koridoru 10 u Nišu, ključnom projektu održivog saobraćaja na zapadnom Balkanu.

„Uspešno smo realizovali svoju obavezu da, u okviru Tima Evropa, doprinesemo hitnom odgovoru na kovid-19 sa 1,7 milijardi evra, uključujući, pored mnogih drugih projekata, garantne šeme za zapošljavanje mladih, digitalizaciju škola i podršku MSP sektoru za povećanje njihovog društvenog uticaja, naročito u pogledu rodne i međugeneracijske ravnopravnosti. Kao klimatska banka EU, potpuno smo

posvećeni podržavanju investicija u čistiju energiju, prilagođavanje klimatskim promenama i zelenom tehnološkom razvoju“, zaključio je Hojer.

U saopšteju EIB se navodi da je banka tokom 2021. godine već ugovorila projekte u vrednosti od gotovo 600 miliona evra, za koje se očekuje da će pokrenuti investicije u iznosu od 1,2 milijarde evra.

„EIB je već ugovorila niz održivih investicija za region. Cilj je bio da se unaprede digitalna infrastruktura i veštine, modernizuju ključne železničke mreže, mreže vodnih puteva i gradskog prevoza, kao i da se omogući inkluzivno zapošljavanje, sa

prvim podsticajnim zajmom sa društvenim uticajem, odobrenim 2020. godine. Sa ovim i predstojećim investicijama nameravamo da maksimalno učvrstimo ulogu EIB kao vodećeg finansijera zelenih, održivih, digitalnih i inkluzivnih projekata u regionu“, izjavila je potrpredsednica EIB za zapadni Balkan Liljana Pavlova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.