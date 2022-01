EK o kritikama zbog označavanja gasa i nuklearki kao OIE

BRISEL – Evropska komisija je danas odbacila tvrdnje da je čekala poslednji čas uoči Nove godine da objavi predloge, prema kojima bi neki projekti prirodnog gasa i nuklearne energije mogli da budu označeni kao održivi izvori eneregije (OIE) oko čega postoji raskol među zemljama članicama Evropske unije.

Glavni portparol EK, Erik Mamer, rekao je danas na brifingu za merije da je izvršna vlast Evropske unije obećala da će izneti svoj stav o ovoj „veoma kompleksnoj i osetljivoj temi“ pre kraja godine, prenosi Rojters.

„Nismo pokušavali da to uradimo tajno, ili kako vi želite da kažete, tako što smo čekali 31. decembar. Uveravam vas bi naše kolege više volele da su mogle da uživaju u prazničnom odmoru, ali su odlučile da nastave rad i tokom božićnih praznika kako bi obezbedili da predlog bude objavljen pre kraja godine“, rekao je Mamer.

Odluka Komisije da uključi gas i nuklearne investicije u pravila Evropske unije o „održivoj finansijskoj poreskonomiji“ sadržana je u nacrtu predloga objavljenom kasno uveče 31. decembra, i procurila je do nekih medija koji su to objavili.

„Kada se postavilo pitanje koji su obnovljivi izvori energije zeleni, Komisija je građanima dala tri opcije da daju svoje mišljenje (voda, sunce, vetar). A onda dobijamo dokument s fosilnim gasom i nuklearnom energijom, koji je napisan iza zatvorenih vrata i objavljen u novogodišnjoj noći“, naveo je u onlajn postu Henri Eviston, portparol za održive finansije u Kancelariji za evropsku politiku ekološke organizacije WWF.

Tokom višemesečne žestoke debate o predlozima koje energetske pojekte treba svrstati u održive, neke zemlje EU su zastupale stav da su potrebna ulaganja u gas kako bi im se pomoglo da se odreknu uglja kao velikog zagađivača. Druge su, pak, smatrale da bi označavanje tog fosilnog goriva kao „zelenog“ narušilo kredibilitet pravila i Evropske unije koja želi da bude globalni lider u borbi protiv klimatskih promena.

Slična podela je i po pitanju nuklearne energije. Francuska, Češka i Poljska su među zemljama koje navode da odsustvo emisije CO2 iz nuklearne energije znači da ona ima veliku ulogu u suzbijanju globalnog zagrevanja. Austrija, Njemačka i Luksemburg su, s druge strane, među protivnicima nuklearki pozivajući se na problem vezan za radioaktivni otpad.

Komisija tvrdi da uključivanje gasa i nuklearne energije u njenu poreskonomiju, koja se tiče ulaganja u energetske projekte, ima za cilj samo to da se olakša prelazak na potpuno obnovljivu proizvodnju energije. Nacrtom EK postavljeni su uslovi pod kojima se gas i nuklearna energija mogu koristiti u tranzicionom periodu.

Komisija će sada prikupljati mišljenja o svom predlogu do 12. januara i nada se da će do kraja meseca usvojiti konačni tekst. Nakon toga, o tekstu će se u periodu do šešt meseci razgovarati s vladama članica EU i evropskim parlamentom.

Malo je verovatno da će predlog biti odbačeno, jer za tako nešto bi trebalo da 20 od 27 zemalja EU, koje predstavljaju 65 odsto građana EU, kažu „ne“, zaključuje Rojters.

(Tanjug)

