Ekonomisti: Najavljeni investicioni ciklus podići će BDP

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pokretanje novog investicionog ciklusa u vrednosti do 10 milijardi evra, a ekonomisti su, u razgovoru za Tanjug, saglasni da će to ubrzati rast bruto domaćeg proizvoda (BDP-a), podstaći dolazak još većeg broja stranih investitora i smanjiti nezaposlenost.

Na svakih 500 miliona evra sredstava uloženih u infrastrukturu u Srbiji, BDP bi trebalo da poraste za jedan procentni poen, kaže predstavnik Svetske banke u Srbiji Lazar Šestović.

Ističe da pozdravlja najavljeni ciklus kapitalnih investicija i ocenjuje da je važno da one budu jasno usmerene u nekoliko sektora, poput putne, železničke i lokalne infrastrukture.

Vladislav Lalić, potpredsednik Saveta stranih investitora (FIC), deli mišljenje Šestoviča da će najavljeni investicioni plan imati veliki uticaj na ubrzanje privrednog rasta, ali i na priliv stranih investicija, na zapošljavnje radne snage i pad nezaposlenosti.

FIC, kaže Lalić, sa velikim odobravanjem podržava pokretanje investicionog ciklusa, smatra da je to „pravilna odluka koja definitivno može imati pozitivne efekte na srpsku ekonomiju“, i mišljenja je da sredstva treba usmeriti na projekte iz drumskog i železničkog saobraćaja, nekretnina, u beogradski metro…

Pozdravljajući najavljeni plan šefa države, ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan naglašava da su ulaganja u oblasti prerade otpadnih voda i čvrstog komunalnog otpada – infrastrukturna.

Za izgradnju oko 359 sistema za preradu otpadnih voda, kaže, trebalo bi blizu pet milijardi evra, a još milijardu i po do dve milijarde evra ulaganja treba za infrastrukturu za preradu čvrstog komunalnog otpada.

„Nema sumnje da je ovde reč o infrastrukturnim radovima, nema sumnje da to podiže zapošaljvanje, i nema sumnje da je to mogućnost da se naš BDP još diže u delu poslova koji do sada nisu sasvim otvarani“, rekao je Trivan.

U Privrednoj komori Srbije procenjuju da bi novi investicioni ciklus mogao na aktuelne projekcije stopa rasta BDP-a dodati do dva procentna poena godišnje.

Direktorka predstavništva Evropske investicione banke (EIB) za Zapadni Balkan Dubravka Negre kaže da se upravo ovih dana, tokom obilnih kiša, pokazalo koliko je investiranje u infrastrukturu važno.

„Očekuju nas ulaganja u komunalnu infrastrukturu, kanalizaciju i vodovod, gde treba naročito istaći Beograd i najveću opštinu Palilula. Vidimo juče i prethodnih dana, tokom obilnih kisa, koliko je takva infrastruktura vazna“, istakla je Negre za Tanjug.

Pomoćnik direktora Sektora za strateške analize i usluge PKS Bojan Stanić kaže da će novi investicioni ciklus prvenstveno odgovarati građevinskim firmama i proizvođačima građavinskog materijala i opreme i da je važno da u njemu učestvuje što veći broj domaćih firmi, tako da država, kao investitor, sa svog stanovišta treba da povede računa o uslovima, kako bi i domaći privrednici mogli da konkurišu.

Novi poslovi će, objašnjava, značiti povećanje anagažovanosti radne snage, a svakako i sticanje novog iskustva i referenci za učešće u nekim novim budućim projektima u zemlji i inostranstvu.

Ekonomista Ivan Nikolić ocenjuje da ono što je najvažnije u najavi predsednika Vučića jeste – plan.

„Stopa investiranja u Srbiji trenutno je zadovoljavajuća, ali se čini da se i dalje stihijski ulaže, mahom vođeno aktivnostima stranih direktnih investicija. Sa najavom ovakvog jednog većeg investicionog plana unosimo izvesnost i kontrolu tog procesa“, navodi Nikolić. Smatra da bi trebalo nastaviti sa postojećim izdašnim ulaganjima u infrastrukturu, ali treba dati, kako kaže, veći podsticaj stanogradnji.

