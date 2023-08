Ekonomski patriotizam i integraciji u EU osnova ekonomskog programa pokreta 'Evropski put – Basta'

Ekonomski program pokreta „Evropski put – Basta“ zasniva se na ekonomskom patriotizmu, pre svega na podršci preduzetništvu, domaćoj nauci i jačanju porodice, povratku mladih iz inostranstva i integraciji Srbije u EU, izjavio je danas potpredsednik tog pokreta Zoran Ilić.

„Posvećeni smo tome da formiramo prvo ministarstvo za preduzetništvo, jer se trenutno tom granom privrede u institucijama bave ljudi koji nikada nisu bili preduzetnici. Želimo da preduzetnici u institucijama odlučuju kakav će biti privredni ambijent Srbije, jer su to ljudi koji proizvode, izvoze i pune budžet, a do sada nisu imali pravo glasa“, kazao je Ilić na predstavljanju ekonomskog programa pokreta „Evropski put – Basta“ za koji je naveo da je proevropska, patriotska organizacija. Istakao je i da je ekonomskim programom planirano otvaranje 200.000 novih radnih mesta koja će doći iz podrške preduzetništvu.

„To znači smanjenje zaposlenih u javnoj upravi gde ćemo ljude stimulisati da izalaze iz javne uprave i počnu da se bave preduzetništvom, jer se time smanjuju troškovi budžeta za zarade tih zaposlenih, a budžet se dodatno puni iz doprinosa preduzetnika“, objasnio je on.

Po njegovim rečima, cilj je da se podrže stotine hiljada malih preduzetnika koji će na taj način postati „novi zamajac ekonomskog razvoja zemlje“.

„Srbija kao mala zemlja ne može da bazira svoj privredni razvoj na ekonomiji kvantiteta, već kvaliteta. Mora da stvara vrhunske serije proizvoda, kao što to već rade vinari i proizvođači rakije“, rekao je Ilić.

Kako bi podržali male proizvođače i ojačali porodicu, pripremljen je ekonomski projekat koji se zove „Zdrava porodica“, koji će povezati sve male proizvođače i pored ostalog im omogućiti lakši pristup trgovinskim lancima.

Pomenuo i je i projekat „Ekonomija opšte dobrobiti“, gde prioritet nije konkurencija malih proizvođača, već se sve zasniva na kooperaciji.

Dodao je da se zalaže i za zabranu rada svim trgovinama nedeljom, poput nekih susednih zemalja.

„Rad nedeljom plaćaju kupci, jer trgovac mora da skuplje plati radnika, što utiče i na cenu proizvoda i inflaciju. A nedeljom će ljudi ponovo biti u mogućnosti da budu sa porodicom“, kazao je Ilić.

Dodao je da je namera i da se sprovede maksimalna profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima.

„Prava demokratija je meritokratija. Želimo da najbolji ljudi upravljaju u svim sektorima“, rekao je on.

Plan je i da se maksimiziraju subvencije za poljoprivredu, „jer ne postoji nijeda zemlja na svetu koja javno ili tajno ne subvencioniše svoj agrara“, pa tako Japan četiri puta plaća skuplje domaći pirinač od uvoznog kako bi zadržao nezavisnost proizvodnje hrane.

„Naš potencijal bazira se pre svega na poljoprivredi, koja je ogroman neiskorišćeni resurs, gde treba da se od primarne proizvodnje napravi proizvod sa dodatom vrednošću“, kazao je Ilić.

Zalagaće se i za potpuni ravnopravnost žena u poslovanju, kao i za povećanje budžeta za kulturu na tri odsto BDP-a, kako bi se u spoju kulture i privrede povećali izvozni rezultati.

„Ulagaćemo sredstva u obrazovanje, jer samo obrazovani ljudi mogu da donesu inovacije, jer je to prednost na tržištu“, kazao je Ilić.

Dodao je da pokret „Evropski put – Basta“ želi i društvo bez povlašćenih pojedinaca, da svi imaju jednake šanse da se razvijaju, što može da se uradi kroz sistem obrazovanja preko stipendiranja.

Naveo je i da će se pokret boriti protiv korupcije, obezbediće maksimalnu slobodu medija, uz drakonske kazne za lažne vesti.

„Oročićemo mandat svakog pojedinca na najviše dva mandata. Ne smemo da dozvolimo da se formiraju političke kaste, dinastije ili da jedan čovek produžava svoju vlast beskonačno“, kazao je Ilić.

On smatra i da je Srbiji potrebno brendiranje i rebrendiranje, kako bi bila zemlja sa specifičnom pozicijom i drevnim civilizacijama koje su se razvijalne na njenom tlu.

Računa se i na povratak ljudi koji žive u rasejanju, uz želju da se formira NVO koja će se baviti time.

Ilić smatra i da su nužne stimulacije za investicija povratnika iz inostranstva, jer oni donose znanje i kapital i država mora da im pruži šansu, jer to je bitno za ekonomski oporavak.

„Želimo da se povežemo sa dijasporom i razvijenim svetom koji treba da bude kupac za te naše proizvode“, kazao je on.

Govoreći o odnosu sa EU, on je naveo da je Srbiji odavno vreme da bude u Uniji.

„Smatramo da je kao vrhunski čin patriotizma odavno trebalo da bude ulazak u EU, a kako se to do sada nije desilo taj proces mora da se ubza“, naglasio je on.

On smatra da motiv da se uđe u EU treba da bude „izbegavanje novog geopolitičkog konflikta u kome bi Srbija ponovo bila žrtva“.

„Nemamo više prostora za žrtve. Srbija mora mirnom politikom i politikom integracija u EU da izbegne sukob Istoka i Zapada. Mislim da ćemo ulaskom u EU trajno da rešimo ‘Srpsko pitanje’. Samo u takvoj zajednici naroda kao što je EU i Srbi van Srbije ća moći da ostvare puna prava“, rekao je on. Dodao je i da u vezi sa Kosovom poštuje Ustav Srbije.

„Nijedna politička organizacija ne može sama da odlučuje o tome kako to treba da se reši. Stav naše organizacije je da to treba da se reši referendumom“, rekao je Ilić.

