Električni automobili u Srbiji, u korak sa svetom

NOVI SAD – Na Novosadskom sajmu će 9. i 10. septembra biti održana manifestacija “Electric Vehicle Days” na kojoj će biti predstavljena najnovina dostignuća na polju razvoja električnih automobila i uopšte elektromobilnosti.

Reč je o pionirskom poduhvatu i prvom takvom sajmu u Srbiji, izjavila je Sanja Miković, direktorka manifestacije EV Days iz kompanije Nina media, koji su organizatori zajedno sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada.

„Osim izlagačkog dela, gde će kompanije predstaviti svoje proizvode, organizujemo i šest panel diskusija o izazovima s kojima se predstavlja ova industrija. Očekujemo i veliki broj studenata za koje smo pripremili i određeni izazov u rešavanju određenih tehničkih zadataka i u saradnji sa kompanijama koje učestvuju na sajmu pobednici će imati određene benefite“, kazala je Mikovićeva na konferenciji za novinare.

Prema rečima profesora Borisa Dumnića sa FTN, tema elektromobilnosti zaokuplja pažnju čitave naučne javnosti, kao i poslovne zajednice u svetu, a puno je pitanja na koja treba odgovoriti.

„Nije reč samo o razvoju električnih i hibridnih automobila, već i o infrastrukturi za punjenje, odakle dolazi električna energija za pokretanje, izrada softvera i njihova bezbednost i još mnogo pitanja o kojima na ovoj manifestaciji želimo da potražimo odgovor ili makar počnemo diskusiju“, istakao je Dumnić.

Ovu sajamsku manifestaciju podržao je i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

„Za nas je važno da idemo u korak s vremenom i tehnološkim dostignućima, a ideja nam je upravo da povežemo korisnike naših subvencija za preduzetnike, a podsetiću da smo u privredu Pokrajine plasirali 300 miliona dinara u ovoj godini, sa velikim kompanijama iz oblasti elektromobilnosti kao privredne grane budućnosti“, rekao je Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Pokrajinski sekretarijat i Novosadski sajam potpisali su još u martu protokol o saradnji za pružanje podrške privrednicima s novim idejama i naprednim tehnologijama i pre ovog sajma već je organizovano nekoliko onlajn sajmova preduzetništva.

Partneri manifestacije “EV Days” su i Mašinski i Elektrotehznički fakulteti iz Beograda, a želja organizatora je da se održi i svake naredne godine, kao i da što pre okupi i izlagače iz regiona i cele Evrope i preraste u međunarodni sajam.

Generalni direktor NS sajma Slobodan Cvetković iskoristio je priliku da još jednom najavi Poljoprivredni sajam, od 18. do 24. septembra, uz podsećanje da je Krizni štab Republike Srbije odobrio manifestaciju uz pojačane epidemiološke mere.

„Niko ko je zaražen neće moći da uđe na Sajam, biće potreban zeleni sertifikat ili brzi test, koji će biti uključen i u cenu karte za one koji ga prethodno nisu uradili, i to na licu mesta. To će važiti i za posetioce, i za izlagaće, ali i za nas zaposlene na Sajmu“, pojasnio je Cvetković.

