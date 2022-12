Elektromreža Srbije dodelila stipendije za 10 najboljih studenata elektrotehnike

BEOGRAD – Elektromreža Srbije od danas ima novu generaciju stipendista – najboljih studenata elektrotehničkih fakulteta kojima će uz materijalnu pružiti i stručnu podršku u narednih 10 meseci, a zatim i mogućnost zaposlenja.

Ugovori o stipendiranju sa najboljim studentima beogradskog i niškog elektrotehničkog fakulteta, kao i čačanskog tehničkog fakulteta potpisala je generalna direktorka EMS Jelena Matejić koja je istakla da joj je dodela stipendija najlepši deo posla.

U osmoj generaciji je 10 stipendista, a EMS tako pruža podršku dualnom obrazovanju.

„Smatram da je to i podrška elektrotehničkim fakultetima u podizanju stepena nauke i održivosti obrazovanja, kao i podrška razvoju elektroenergetike Srbije“, rekla je ona.

Matejić je istakla da suština EMS podrške nije samo u ne beznačajnih 250.000 dinara za 10 meseci stipendiranja.

„To je značajnih 10 meseci rada sa mentorima, kao i prilika da stipendisti steknu pravu sliku rada uz podršku naših najboljih zaposlenih“, rekla je ona.

Sistem stipendiranja je takav da svaki stipendista ima svoje mentore.

„To je susretanje sa životom i okruženjem, gde nemaju praksu samo sa lokalnim entitetima elektroenergetike Srbije, već i šire na području čitave EU“, istakla je ona.

Dodala je da tako stipendisti osim teorijskih znanja koja stiču na fakultetima imaju priliku da se sretnu sa stvarnošću posla.

„Nadam se da će se tim poslom baviti najrevnosnije i najposvećenije u budućnosti. Naša želja i vizija je da oni svi ostanu u našoj zemlji, da tu steknu dalja stručna usavršavanja. Da dobijemo od njih nešto novo, inovativno, najbolje“, poručila je Matejić.

Profesor na energetskom odseku ETF Univerziteta u Begradu Željko Đurišić istakao je da stipendiranje najboljih ima jako veliki značaj i za fakultete i za elektroenegetiku Srbije,

On je dodao da to nije jedina pomoć EMS-a fakultetima, jer pomaže i kroz unapređenje laboratorije.

„Mislim da je ovo najznačajnije jer su nam ljudski resursi najznačajniji. Jako mi je drago što danas vidim najbolje studente energetike da su se prijavili za ovu stipendiju. Vrlo je bitno za elektroenergetski sistem kao možda jedan od najbitnijih u privredi, pogotovo u ovim vremenima da u njega dođu naši najbolji inženjeri“, rekao je on.

Dodao je da finansijska podrška od 25.000 dinara nije malo u studentskim danima.

„Siguran sam da su ovde svi dobili. Dobiće EMS i ako ne ostanu studenti kod njih. Mada sam siguran da će ostati. Imaju šta da nauče. A znanja će moći šire da koriste“, rekao je on.

Novi stipendista EMS-a Mirko Savić, koji je na četvrtoj godini elektrotehnike u Beogradu, kaže da mu najviše znači što će“konačno u praksi videti nešto što nam već četiri godine pričaju u teoriji“. „Već to imamo kroz laboratorijske vežbe, ali opet na terenu i sa ljudima koji to rade duže godina, to je novo iskustvo“, rekao je on.

Dodao je da stipendija obezbeđuje i posao posle fakulteta.

„To isto mnogo znači jer znamo da imamo sigurnu budućnost“, rekao je on i dodao mnogo znači kada mladi vide da država Srbija ulaže u njihovu budućnost.

On je rekao da će posle fakulteta sigurno ostati u Srbiju, a svoju budućnost vidi u EMS-u.

Potpisivanju ugovora o stipendiranju u prostorijama EMS-a danas su prisustvovali i mentori.

(Tanjug)

