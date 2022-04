„To pitanje (potpuni embargo na ruski gas i naftu) može da se stavi na sto, ali se o tome trenutno ne razgovara“, rekao je Makron u intervjuu za Korijere dela Sera, prenosi TAS S.

Nafta i gorivo su već pogođeni embargom, ali gas nije, podsetio je on i dodao da je poznato do kakvih teškoća to može da dovede.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.