Energetska i ukrajinska kriza izazvaće ozbiljnu recesiju

BEOGRAD – Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je danas, na otvaranju konferencije „Biznis trends“, da će energetska i ukrajinska kriza, kojima je prethodilo mnogo toga što je već poremetilo privredu, ozbiljno doprineti recesiji, rastu cena i proizvodnji na globalnom nivou.

Čadež je rekao da situacija sa strujom u Srbiji ima svoju specifičnost u odnosu na zemlje EU, koje nemaju tolike proizvodne kapacitete, ali da kada je reč o svetu postoje procene da će zbog krize energenata, pre svega gasa koji balansira proizvodnju struje u većini zemalja EU, na primer u Nemačkoj, sadašnja kriza ozbiljno doprineti recesiji i padu proizvodnje u najrazvijenim industrijskim zemljama.

„I to na nas ima i te kako uticaj, pošto je to tržište na koje najviše izvozimo. I, kako kažu, ako Nemačka zakašlje mi imamo upalu pluća, jer onda naše fabrike ne proizovde“, rekao je Čadež.

On je napomenuo da Srbija sada ima stabilnu proizvodnju struje, ali da je tržište električne energije u svetu nestabilno i da privrednici ne znaju šta će se sve dešavati i šta mogu da očekuju.

Čadež je istakao da je gas izuzetno važan za industriju.

„Postoje neke procene da će se, ukoliko bude dolazilo do prekida isporuka gasa između Rusije i zemalja EU, to desiti tokom leta“, dodao je Čadež.

U razgovoru sa Čadežom na panelu „Energija – Bolja kontrola troškova, uređenije tržište & veća efikasnost“, osnivač firme Nova commodities, koja snabdeva privrednike električnom energijom, Nenad Savić je rekao da je tržište struje trenutno u problemu i previranju, s obzirom na enormni rast cena.

„U prva tri meseca prošle godine na spot tržištu u regionu su cene bile na nivou oko 53 evra po megavat satu, a ove godine na

230 evra. Druga karakteristika koja još više zabrinjava je enormna volatilnost u cenama. Pretprošle nedelje smo imali u četiri dana cenovnu razliku, dan za danas, i do 100 evra po megavat času, što je zaista neverovatno“, naveo je Savić.

Ističe da je još više zabrinjavajuće što što su pomeranja cene na dugoročnim fjučersima za celu godinu imali ogromne volatilnosti cene.

„U jednom danu smo imali u decembru imali da je godišnji proizvod za narednu godinu porastao za 43 evra, a ranije se pomak od pola evra ili jednog evra smatrao značajnom volatilnošću. Tako da te enormne razlike su neka nova realnost i u tom smislu se sve teže odrediti prema tržištu, u kom će pravcu ono ići“, naveo je on.

Savić je dodao da je treći faktor niska likvidnost pošto nema dovoljno transakcija.

„Plitko je tržište, što nam govori da su učenici na tržištu i proizvođači i veletrgovci dezorijentisani, jer niko na ovom cenovnom nivou nije spreman da uzima neke velike pozicije. Niko nije siguran gde je realan cenovni nivo“, naveo je Savić.

Podseća da je EPS u ugovorima sa kupcima na komercijalnom tržištu do 30. juna ove godine ponudio cenu za privredu na 75 evra po megavat-satu u nameri da je zaštiti i napomenuo da je to neekonomska cena, pošto je, kako je rekao, vrednost tog „istog proizvoda“ kada je doneta ta odluka bila 310 evra na tržištu.

Savić je rekao da se, prema informacijama koje ima, sada razmatra da se na nešto višem nivou donese slična uredba koja bi važila do kraja godine.

„Mislim da država ima interes da zaštiti industriju od takvog (cenovnog) šoka, jer ukoliko bi se potpunosti ‘otvorilo’, cena bi sada bila na nivou od 180 do 200 evra po megavat satu. Da li država može to da dozvoli i da kakve bi sve to efekte imalo na ukupnu ekonomiju… Tržište je sada u ‘piku’ psihoze“, naveo je Savić.

