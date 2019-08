Epl zaslužan za 2,4 miliona radnih mesta u SAD

KUPERTINO – Američka kompanija Epl je direktno ili indirektno odgovorna za 2,4 miliona radnih mesta u SAD, saopšteno je danas iz te kompanije.

To je za 20 odsto više u odnosu na procenu Epla iz 2017. godine, kada je ta kompanija bila zaslužna za dva miliona radnih mesta.

Proizvođač „ajfona“ je saopštio da je njegova direktna radna snaga porasla sa 80.000 na 90.000 ljudi u roku od dve i po godine, odnosno od njegove poslednje procene, prenosi agencija Rojters.

Međutim, najveći deo procenjenog rasta duguje se kompanijama poput Broadkoma koji u SAD proizvodi delove za Eplove proizvode i trećim proizvođačima softvera koji prave aplikacije za Eplove uređaje.

Britanska agencija podseća da se Epl suočio i sa kritikama, uključujući osudu američkog predsednika Donalda Trampa zbog angažovanja fabrika u Kini za sklapanje većine svojih proizvoda.

Epl je na to reagovao izjavom da je u 2018. godini potrošio 60 milijardi dolara na proizvode i usluge američkih dobavljača i da to planira da poveća na 350 milijardi dolara do 2023. godine.

Kompanija Epl je u decembru prošle godine saopštila da će potrošiti milijardu dolara na izgradnju novog kampusa u Ostinu, u Teksasu, u kojem će biti angažovano do 15.000 zaposlenih i da će otvoriti direktna radna mesta u Sijetlu, San Dijegu i Kalver Sitiju.

